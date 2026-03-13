Es geht auf die Zielgerade in der Saison 2025/26, die Crunchtime steht unmittelbar bevor. Und in eben dieser ist die sogenannte Verfügbarkeit von existenzieller Wichtigkeit. Soll heißen: Je weniger Profis verletzt fehlen, desto größer die Auswahl der Trainer und desto höher auch die Chance auf Erfolg. Beim FC St. Pauli hat sich im Lauf der Serie eine frappierende Zahl an Blessuren und Ausfällen angehäuft – und auch kurz vorm Endspurt gibt es wieder Rückschläge. Das ist die braun-weiße Krankenakte.



