St. Pauli-Profi Andreas Hountondji wird nach seiner Verletzung behandelt

Pechvogel Andréas Hountondji hat diese Saison bereits 15 Partien verletzungsbedingt verpasst. Foto: WITTERS

paidSt. Paulis Lazarett: Ein Sextett hat 85 Spiele verpasst!

Es geht auf die Zielgerade in der Saison 2025/26, die Crunchtime steht unmittelbar bevor. Und in eben dieser ist die sogenannte Verfügbarkeit von existenzieller Wichtigkeit. Soll heißen: Je weniger Profis verletzt fehlen, desto größer die Auswahl der Trainer und desto höher auch die Chance auf Erfolg. Beim FC St. Pauli hat sich im Lauf der Serie eine frappierende Zahl an Blessuren und Ausfällen angehäuft – und auch kurz vorm Endspurt gibt es wieder Rückschläge. Das ist die braun-weiße Krankenakte.

