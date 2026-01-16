Das Jahr 2026 hätte besser beginnen können für den FC St. Pauli, keine Frage. Unschöne Nachrichten personeller Natur, die witterungsbedingte Absage des Heimspiels gegen RB Leipzig, die unnötige, weil vermeidbare 1:2-Niederlage in Wolfsburg – und jetzt wartet auch noch eine der denkbar höchsten Auswärtshürden. Aber die soll Ansporn sein für die Braun-Weißen, die Köpfe wieder nach oben zu bekommen, den Gegner und dessen zahlreichen Anhang zu nerven, um nicht vollends frustriert ins Stadtderby gegen den HSV am kommenden Freitag zu gehen.



