mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mathias Pereira Lage im Zweikampf mit Ramy Bensebaini

Im Hinspiel konnte St. Pauli mit Mathias Pereira Lage (l.) die BVB-Stars um Ramy Bensebaini überraschen. Foto: WITTERS

paidSt. Paulis Hoffnung in Dortmund: Können auch die BVB-Fans Hilfe leisten?

kommentar icon
arrow down

Das Jahr 2026 hätte besser beginnen können für den FC St. Pauli, keine Frage. Unschöne Nachrichten personeller Natur, die witterungsbedingte Absage des Heimspiels gegen RB Leipzig, die unnötige, weil vermeidbare 1:2-Niederlage in Wolfsburg – und jetzt wartet auch noch eine der denkbar höchsten Auswärtshürden. Aber die soll Ansporn sein für die Braun-Weißen, die Köpfe wieder nach oben zu bekommen, den Gegner und dessen zahlreichen Anhang zu nerven, um nicht vollends frustriert ins Stadtderby gegen den HSV am kommenden Freitag zu gehen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test