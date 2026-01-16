St. Paulis Hoffnung in Dortmund: Können auch die BVB-Fans Hilfe leisten?
Das Jahr 2026 hätte besser beginnen können für den FC St. Pauli, keine Frage. Unschöne Nachrichten personeller Natur, die witterungsbedingte Absage des Heimspiels gegen RB Leipzig, die unnötige, weil vermeidbare 1:2-Niederlage in Wolfsburg – und jetzt wartet auch noch eine der denkbar höchsten Auswärtshürden. Aber die soll Ansporn sein für die Braun-Weißen, die Köpfe wieder nach oben zu bekommen, den Gegner und dessen zahlreichen Anhang zu nerven, um nicht vollends frustriert ins Stadtderby gegen den HSV am kommenden Freitag zu gehen.
