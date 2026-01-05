St. Paulis Erik Ahlstrand in die Niederlande? Das ist dran an den Wechsel-Gerüchten

Er ist seit fast exakt zwei Jahren St. Paulianer, den Durchbruch aber hat Erik Ahlstrand nicht geschafft. „Er macht immer Schrittchen“, hatte Sportchef über den Schweden noch am Sonntag nach dem 0:0 im Test gegen Werder Bremen gesagt. Nun machen Gerüchte die Runde, Ahlstrand stünde vor einem Wechsel in die Niederlande. Doch wie konkret ist die Nummer, die von einigen Medien bereits als nahezu perfekt verkauft wird?

In diversen Medien wird ein Wechsel des Blondschopfs zu Heracles Almelo in die Eredivisie bereits nahezu als perfekt bezeichnet. Der schwedische „Expressen“, die Portale „Fotballskanalen“ (Schweden), „VoetbalPrimeur“ (Niederlande) oder auch „Fussballtransfers.com“ gehen in ihren Berichten schon sehr weit.

Wechsel von Erik Ahlstrand längst noch nicht perfekt

Nach MOPO-Informationen ist das alles nicht völlig aus der Luft gegriffen, allerdings auch längst nicht soweit, dass der Vollzug direkt bevorstünde. Dass sich Almelo mit der Personalie Ahlstrand beschäftigt, wird auch von Seiten des FC St. Pauli bestätigt – mehr dann aber eben auch nicht. Möglicherweise kommt schnell Tempo in die Nummer, garantiert ist das aber nicht.

Zumal sich noch weitere Klubs mit einer möglichen Verpflichtung des 24-Jährigen auseinandersetzen. St. Pauli wäre grundsätzlich bereit, ihn abzugeben, aber auch nur dann „wenn es Sinn ergibt“, hatte Bornemann betont. „Einfach nur verleihen ist nicht der Schlüssel. Aber wenn es eine Chance für ihn gibt, hören und schauen wir uns das an.“