St. Paulis Dreierketten-Fluch: Seit einem Jahr immer wieder schlechte Nachrichten

Es steht nicht gut um den FC St. Pauli Anfang November 2025. Das war noch vor wenigen Wochen kaum abzusehen, doch sechs Niederlagen am Stück haben für eine veritable Krise auf dem Kiez gesorgt. Was hingegen schon länger und auf wechselnde Weise aktuell ist bei den Braun-Weißen, sind Verletzungssorgen auf einer bestimmten Position. Und da gibt es gerade ein frisches Kapitel.

Es hatte ihn im Abschlusstraining vorm Gladbach-Spiel erwischt und wird ihn noch einige Zeit außer Gefecht setzen. Mit einer Bauchmuskelzerrung wird Adam Dzwigala dem Kiezklub einige Zeit fehlen, was bitter ist für den Polen, der bereits auf sechs Einsätze (und das Tor im Derby) in dieser Saison gekommen ist. Und der 30-Jährige setzt damit eine Tradition fort, die die Hamburger bereits seit genau einem Jahr verfolgt.

Mit Karol Mets‘ Verletzung begann die St. Pauli-Misere

Im November 2024 hatte sich Karol Mets dergestalt an der Patellasehne verletzt, dass der Este für sehr lange Zeit ausfallen sollte. Somit ging St. Pauli bei der Besetzung der drei Innenverteidiger-Positionen eine eigentliche Stammkraft flöten, doch es fand sich in David Nemeth einer, der die Chance beim Schopf ergriff und sich bis Saisonende einen Stammplatz sicherte.

Zurzeit fallen David Nemeth und Adam Dzwigala aus

Das blieb auch so bis in diese Spielzeit, ehe der Österreicher Ende August einen schweren Rückschlag erlebte. Wieder hatte es ihn im Adduktorenbereich erwischt, was ihn bereits kurz nach seinem Wechsel aus Mainz an die Elbe ein komplettes Jahr gekostet hatte. Diesmal war sogar eine Operation unumgänglich, Nemeth unterzog sich Anfang September einem Eingriff und peilt die Rückkehr für die Rückrunde an.

Weil auch Mets noch fehlte, war zunächst Dzwigala gefragt. Auch Lars Ritzka kam bereits zu sechs Einsätzen, drei davon in der Startelf. Erst kürzlich kehrte Mets bekanntlich zurück, aber Nemeth fehlt eben weiterhin und mit Dzwigala nun noch eine weitere Alternative. Die Geschichte komplett macht Jannik Robatsch: Auch der Sommer-Zugang aus Klagenfurt musste in dieser Saison bereits einige Wochen verletzungsbedingt aussetzen.