St. Paulis Blessin warnt vor Norderstedt: „Wir sind ein gebranntes Kind“

Am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ist der FC St. Pauli im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt klarer Favorit. Vor dem „Auswärtsspiel am Millerntor“ warnte St. Pauli-Coach Alexander Blessin jedoch vor dem Regionalliga-Vertreter aus dem Hamburger Speckgürtel.

„Qualität ist bei Norderstedt sicherlich da, wir werden sie nicht unterschätzen“, erklärte Blessin zwei Tage vor dem Spiel. Um seine Kicker zur Vorsicht zu mahnen, reicht ein Rückblick auf den 12. Juli. Da verlor St. Pauli sein Testspiel gegen den Regionalligisten Drochtersen/Assel mit 0:1.

„Gegen Drochtersen haben wir die Qualität der Regionalliga gesehen, da sind wir durch die Vorbereitung ein gebranntes Kind“, sagte St. Paulis Trainer vor dem kuriosen Auswärts-Heimspiel. Weil Norderstedts Stadion zu baufällig und zu klein ist, spielt die Eintracht am Millerntor.

Kurioses Pokal-Spiel: Blessin hat schon oft in Norderstedt zugeguckt

Das habe er so auch noch nicht erlebt, meinte Blessin: „Aber das ist ja eine schöne Geschichte, auch für Norderstedt.“ Zwischen den Vereinen herrscht ohnehin Austausch, seit Jahren trägt St. Paulis U23 ihre Heimspiele im Eintracht-Stadion aus. „Da haben wir als Trainerteam ja auch schon öfters zugeguckt“, ist Blessin die Anlage alles andere als fremd. Nun revanchiert sich St. Pauli sozusagen mit einer Stadion-Rückgabe.

Nur pro forma wird St. Pauli gegen Norderstedt Gast am Millerntor sein, das Gros der Fans wird Braun-Weiß unterstützen. WITTERS Nur pro forma wird St. Pauli gegen Norderstedt Gast am Millerntor sein, das Gros der Fans wird Braun-Weiß unterstützen.

Drochtersen hin, St. Paulis regelmäßige Pokal-Ausrutscher gegen Außenseiter her – dass der Kiezklub unter normalen Voraussetzungen in die zweite Runde einziehen sollte, will auch Blessin nicht leugnen. „Wir sind der klare Favorit, das kann man so sagen. Und diese Rolle gilt es bei allem Respekt vor Norderstedt auch anzunehmen.“

Während St. Paulis Kontingent für das Pokalspiel lange vergriffen ist, gibt es noch einige Hundert Karten für die Eintracht-Fans auf Haupt- und Nordtribüne. Deshalb werden die entsprechenden Tageskassen am Samstag vor dem Spiel geöffnet.