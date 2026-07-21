St. Pauli-Zugang Mathisen gesteht: „Für mich war es ein bisschen komisch“

Marcus Mathisen ist neu beim FC St. Pauli, spielte noch nie am Millerntor und hat eine sehr durchwachsene Erinnerung an das bisher einzige Duell von ihm mit dem Kiezklub.

Man muss sich tatsächlich reichlich Mühe geben, um als Neuzugang des FC St. Pauli nicht schnell in die Gruppe integriert zu werden. Das hat in den vergangenen Jahren niemand hinbekommen, Marcus Mathisen ergeht es jetzt genauso. Der Däne ist längst mittendrin, hat an die bisher einzige Begegnung mit dem Kiezklub allerdings sehr durchwachsene Erinnerungen.

„Die Jungs sind super“, sagte Mathisen lachend in seinem ersten Medientermin am Rande des Trainingsplatzes in Flachau, derweil Teamkollege Lars Ritzka hinter der Kamera versuchte, den ehemaligen Magdeburger mit Mimik und Gestik aus dem Konzept zu bringen. „Es war ganz einfach, hier anzukommen. Es macht einfach Spaß.“ Auch weil ihn die Qualität im Training bisher sehr beeindruckt hat.

St. Paulis Marcus Mathisen kennt Martijn Kaars aus Magdeburg

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Bei einem Mitspieler, den er bestens kennt, ist sich Mathisen sicher, dass er eine großartige Saison vor sich hat. „Martijn Kaars war im letzten Jahr Stürmer in einer Mannschaft mit nicht so viel Ballbesitz. Ich glaube, das wird jetzt wieder anders.“ In jedem Fall mache der Niederländer, mit dem er in Magdeburg zusammengespielt hat, einen guten Eindruck auf ihn. „Er ist ein super Stürmer, in Magdeburg war er top!“

Als Däne, der lange in Schweden gespielt hat (von 2016 bis 2023 bei Halmstads BK, Falkenbergs FF und IK Sirius) und mit einer Schwedin verheiratet ist, findet er von den ausländischen Gruppen im St. Pauli-Kader natürlich die schwedische am coolsten. „Das muss ich sagen“, witzelte er, „aber ich glaube, die Japaner sind auch sehr cool.“ Über die Australien-Fraktion kann er in Abwesenheit von Jackson Irvine und Connor Metcalfe noch nicht urteilen, „bislang habe ich nur Sam Klein gesehen“.

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Genug gesehen hat er indes bereits, um sich ein Urteil über seine Rolle in der neuen Mannschaft zu bilden. „Ich hoffe, ich wachse schnell in die Führungsrolle rein“, befand Mathisen, der sich neben Branimir Hrgota (33) in der Verantwortung sieht. „Ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich will das machen“, unterstrich er. Schon beim FCM hatte er eine tragende Rolle, und auch auf seiner ersten Deutschland-Station beim SV Wehen Wiesbaden.

Marcus Mathisen spielte bisher erst einmal gegen St. Pauli

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Mit dem bestritt er genau eine Partie gegen St. Pauli. Jene am Millerntor verpasste er verletzt, was auch bedeutet, dass er noch nie im Kiezklub-Wohnzimmer gekickt hat. Wohl aber gegen Braun-Weiß, nämlich am letzten Spieltag der Aufstiegssaison. Mit 2:1 gewannen die Hamburger, tüteten damit den Meistertitel ein – und schickten Mathisen und Co. in die Relegation. „Das war komisch für mich“, erinnerte er sich zurück. „Alle St. Pauli-Fans waren auf dem Platz und haben gefeiert, wir mussten noch zehn oder 15 Minuten auf das Ergebnis aus Rostock warten.“ Um danach immerhin als Relegationsteilnehmer festzustehen, wo dann aber nach zwei Duellen mit Jahn Regensburg der Abstieg feststand (1:2 und 2:2).

Familie Mathisen ist in Hamburg noch auf Wohnungssuche

Lange her, für Mathisen geht der Blick nach vorne. Hamburg, das hat er schon festgestellt, sei „ein bisschen größer als Magdeburg“ und „wohl die beste Stadt Deutschlands“, wie er schon in seinem Vorstellungsvideo nach seiner Verpflichtung gesagt hatte. Bleibenden Eindruck haben bisher die Hafen City und Winterhude gemacht, alles weitere soll und muss noch folgen, zum Beispiel eine neue Bleibe für sich, Ehefrau Moa und den kleinen Milo Elton (wird im August ein Jahr alt).