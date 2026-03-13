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St. Pauli-Profi Jackson Irvine im Zweikampf mit Shuto Machino von Borussia Mönchengladbach

Kapitän Jackson Irvine (l.) und St. Pauli setzten Anfang Dezember 2025 mit dem 2:1-Pokalerfolg in Gladbach (hier Shuto Machino) ein klares Zeichen. Foto: WITTERS

paidSt. Pauli zermürbt die Bundesliga – und das ist gut so!

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Wer Augenschmaus will, muss andere Klubs gucken. Aber Qualität im Fußball definiert sich nicht nur über die Offensive, vielmehr ist es eine große Kunst, das eigene Tor zu verteidigen. Eine Kunst, die sich der FC St. Pauli auf die Fahnen geschrieben hat, die zwischenzeitlich mal abhandengekommen war – jetzt aber vollumfänglich zurück ist. Die MOPO erklärt, wie St. Pauli das geschafft hat.

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