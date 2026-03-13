Wer Augenschmaus will, muss andere Klubs gucken. Aber Qualität im Fußball definiert sich nicht nur über die Offensive, vielmehr ist es eine große Kunst, das eigene Tor zu verteidigen. Eine Kunst, die sich der FC St. Pauli auf die Fahnen geschrieben hat, die zwischenzeitlich mal abhandengekommen war – jetzt aber vollumfänglich zurück ist. Die MOPO erklärt, wie St. Pauli das geschafft hat.



