St. Pauli – Wolfsburg im Liveticker: Rettet sich der Kiezklub in die Relegation?

Endspiel für den FC St. Pauli! Die Kiezkicker empfangen am 34. Spieltag den VfL Wolfsburg im Millerntor-Stadion – es geht um alles. Nachdem die Hamburger in den vergangenen Wochen ihre ordentliche Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt Stück für Stück verspielt haben, hat die Mannschaft von Alexander Blessin am Samstag-Nachmittag eine letzte Chance, den sechsten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch abzuwenden und sich in die Relegation zu retten. Dafür zählen für die Braun-Weißen gegen die Niedersachsen nur drei Punkte – und selbst dann muss auch noch die Konkurrenz aus Heidenheim im Fernduell mitspielen. Trotzdem: Die Hoffnung lebt am Millerntor. Kann der FC St. Pauli sich am letzten Spieltag noch in die Relegation retten? Um 15.30 Uhr geht es mit dem Abstiegskracher los. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene.