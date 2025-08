St. Pauli-Vorfreude auf England-Trip: Positive Erinnerungen und sportliche Ziele

Fanden die beiden vergangenen Testspiele noch in beschaulichen Stadien vor Alpen-Panorama statt, wartet nun auch um den Platz herum so etwas wie Pflichtspiel-Charakter auf die Kiezkicker: Am Samstag gastiert der FC St. Pauli zum Testspiel bei Coventry City in der mehr als 30.000 Zuschauer fassenden Coventry Building Society Arena. Entsprechend ist Cheftrainer Alexander Blessin in mehrfacher Hinsicht voller Vorfreude – vor allem beim Gedanken an das vergangene Jahr.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr war St. Pauli schon einmal für einen Härtetest auf die Insel gereist. Damals traten die Hamburger nahe der englischen Ostküste bei Norwich City (3:1) an. Diesmal geht es rund 250 Kilometer weiter ins Landesinnere nach Coventry nahe Birmingham, erneut ist der Gegner ein Zweitligist. Für St. Pauli ist es der vorletzte Testlauf sein. Ein weiterer soll am kommenden Wochenende stattfinden, wobei sich die Planungen schwierig gestalten.

FC St. Pauli gastiert bei Coventry City

Die Erinnerungen an den Test gegen die „Canaries“ sind bei Blessin noch präsent und durchweg positiv. „Letztes Jahr fand ich es richtig cool. Das war ein super Stadion mit einem tollen Rasen“, blickt der 52-Jährige zurück.

Hinzu kommt, dass Blessin ein gewisses Faible für den englischen Fußball hat: „Auf der Insel zu spielen, finde ich immer interessant“, erklärte der Übungsleiter, zumal Coventry „wirklich ein Traditionsklub“ sei.

Alexander Blessin: Keine Sorgen wegen Reisestress

Gedanken daran, dass erneute Reisestrapazen nicht einmal eine Woche nach der Rückkehr aus dem Trainingslager den Nutzen des Spiels überwiegen könnten, verschwendet er entsprechend nicht: „Letztes Jahr hat es sich auch gelohnt“, zumal die Reisezeit überschaubar sei. Stattdessen überwiege die „Freude, dass wir einen guten Testspielgegner haben.“

Ein Gegner, der St. Pauli alles abverlangen und so im Optimalfall zu weiterem Erkenntnisgewinn beitragen soll. „Wir haben jetzt bestimmte Themen bearbeitet und versucht umzusetzen. Da wollen wir einfach den nächsten Schritt machen“, skizziert Blessin die sportlichen Ziele für den Kick in England. „In manchen Bereichen sind wir schon auf einem guten Level, in manchen Bereichen fehlt noch was. Das wollen wir abrufen in dem Spiel.“