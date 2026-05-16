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Deniz Baris jubelt mit Co-Trainer Joachim Philipkowski

Jubel im Mai 2001: Ex-St. Pauli-Profi Deniz Baris (r.) Arm in Arm mit dem damaligen Co-Trainer Joachim Philipkowski. Foto: WITTERS

paidDramen aus 40 Jahren: Das waren St. Paulis größte Endspiele

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Von 18 auf 16 heißt die Devise: Der FC St. Pauli will am Millerntor mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg seine letzte Chance zum Klassenerhalt ergreifen. Schon öfter stand es beim Kiezklub zum Saisonfinale Spitz auf Knopf. Die MOPO blickt auf neun „Endspiele“ der Braun-Weißen aus den vergangenen 40 Jahren – und ist gespannt darauf, ob dem Wolfsburg-Spiel noch echte Endspiele in der Relegation folgen.

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