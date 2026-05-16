Von 18 auf 16 heißt die Devise: Der FC St. Pauli will am Millerntor mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg seine letzte Chance zum Klassenerhalt ergreifen. Schon öfter stand es beim Kiezklub zum Saisonfinale Spitz auf Knopf. Die MOPO blickt auf neun „Endspiele“ der Braun-Weißen aus den vergangenen 40 Jahren – und ist gespannt darauf, ob dem Wolfsburg-Spiel noch echte Endspiele in der Relegation folgen.



