Vor Bayern-Duell: Rückschlag für St. Pauli-Profi – einer kehrt zurück, Smith fehlt

Wer seinen Optimismus verliert, hat es generell schwer im Dasein, speziell in diesen eher lichtlosen Zeiten. Alexander Blessin darf die Zuversicht auch via Job nicht verlieren, muss er als Trainer des FC St. Pauli doch tagtäglich den festen Glauben an den erneuten Bundesliga-Klassenerhalt vermitteln. Und jenen an eine möglichst zeitige Rückkehr angeschlagener Stammkräfte. So geschehen in Bezug auf Eric Smith, wobei der Mittwoch eher bremsende Erkenntnisse lieferte.

„Warum nicht“, hatte Blessin am Ostersonntag rhetorisch auf die Frage geantwortet, ob er sich ein Comeback des Schweden schon am Samstagabend gegen den FC Bayern vorstellen könne. Smith, mit einer strukturellen muskulären Verletzung in der Wade von Schwedens Nationalelf zurückgekehrt, habe sich schon wieder gut gefühlt und kenne seinen Körper bestens. Aber natürlich, so Blessin weiter, müsse man erstmal die Trainingswoche abwarten.

Eric Smith fehlt beim Training des FC St. Pauli

Die ist kurz und begann am Mittwoch ohne den Skandinavier. Auch zu Laufzwecken ließ er sich bei strahlendem Sonnenschein nicht blicken, was kein so gutes Zeichen in Bezug auf die Partie gegen den Rekordmeister ist. Aufklärung wird es am Donnerstag in der Pressekonferenz geben, aber fest rechnen kann man gewiss nicht mit dem Blondschopf.

Kiezklub kann Tomoya Ando wieder einsetzen

Ganz sicher weiterhin aussetzen wird und muss Manolis Saliakas. Der Grieche war nach seiner gegen Frankfurt erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel zunächst sensationell schnell kuriert, befand sich vor der Rückkehr ins Teamtraining. Jetzt ist er wieder mindestens einen Schritt weiter hinten. Saliakas kam aufs Feld, als die Kollegen schon zur Hälfte durch waren mit ihrem Programm, und übte separat mit Athletiktrainer Karim Rashwan.

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Immerhin einen Lichtblick gab es dann aber doch. Wie von Blessin angekündigt, war Tomoya Ando ohne Einschränkungen wieder am Start. Der Japaner absolvierte das komplette Programm und ist nach menschlichem Ermessen einsatzbereit. Somit wäre ein erneuter Smith-Ausfall für die Dreierkette verkraftbar, im zentralen Mittelfeld aber wird es auch dadurch, dass Kapitän Jackson Irvine gesperrt passen muss, ausgesprochen dünn.