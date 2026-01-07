Jubel beim St. Pauli-Training – und gute Nachrichten für das Leipzig-Spiel

Die gute Nachricht gab es schon, bevor überhaupt ein Ball rollte: Stürmer Martijn Kaars und Schienenspieler Louis Oppie konnten beide die St. Pauli-Trainingseinheit am Mittwoch bestreiten – und sind damit Optionen für das Samstags-Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Der große Jubel blieb allerdings anderen vorbehalten.

Sie stürmten aufeinander, um eine Jubeltraube zu bilden, feierten hüpfend ihren Sieg und ließen am Ende auch noch ein Siegerfoto von sich machen: Die St. Pauli-Profis Karol Mets, Arkadiusz Pyrka, Danel Sinani, Abdoulie Ceesay, Joel Fujita und Winter-Zugang Tomoya Ando hatten den letzten umkämpften Trainingskick in ihren orangen Leibchen für sich entschieden.

Kaars und Oppie melden sich bei St. Pauli zurück

Fast hätte auch Kaars zu den Gewinnern gehört, doch für das letzte einer ganzen Reihe von Übungsspielen wollte das Trainerteam je sechs Feldspieler statt zuvor sieben gegeneinander spielen sehen – für Kaars, zuvor ebenfalls beim „Team Orange“, war vorzeitig Schluss, bei den roten Gegnern wurde Oladapo Afolayan vom Platz beordert.

Auch Louis Oppie arbeitete in der ersten Trainingshälfte mit dem Ball. WITTERS Auch Louis Oppie arbeitete in der ersten Trainingshälfte mit dem Ball.

Dass der niederländische Stürmer fast die gesamten hundert Minuten an der Kollaustraße mitmischte, war ein gutes Zeichen für das erste St. Pauli-Pflichtspiel des Jahres gegen Leipzig. Kaars‘ Muskelverletzung im Adduktorenbereich, der ihn das letzte Punktspiel in Mainz sowie den Test gegen Werder Bremen verpassen ließ, ist offenbar abgeklungen.

Auch Oppie war nach seinem Zusammenprall mit Keeper Nikola Vasilj in Mainz wieder dabei, verzichtete aber auf die Spielformen in der zweiten Hälfte der Einheit und trainierte individuell weiter. Sein geprellter Muskel im Oberschenkel ließ ein Mitwirken in Zweikämpfen noch nicht ratsam erscheinen – aber bis zum Samstag ist ja noch etwas Zeit, um nicht nur in Sachen Jubel mit den Kollegen gleichzuziehen.