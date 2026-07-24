Endlich Stammkeeper beim FC St. Pauli: Im Interview spricht Nikola Vasiljs Nachfolger über den Umgang mit Fehlern und seine neue Aufgabe.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass folgendem Spruch im Fußball-Bereich eine dauerhafte und allgemeine Gültigkeit attestiert wurde: „Torwart und Linksaußen haben immer einen an der Klatsche.“ Die Reputation der Torhüter hat inzwischen allerdings massiv dazugewonnen. Zu Recht, wie man registriert, wenn man sich mal mit St. Paulis neuer Nummer eins unterhalten hat. Denn wenn jemand in sich ruht und den Eindruck verbreitet, vor Blödsinn jeder Art gefeit zu sein, dann ist es Ben Voll. Der 25-Jährige wirkt auch im Interview mit der MOPO angenehm unaufgeregt und strahlt eine für sein Alter außergewöhnliche Souveränität aus.

MOPO: Herr Voll, bereuen Sie es manchmal, Torwart geworden zu sein statt Feldspieler? Zum Beispiel in Situationen wie gegen Gorica, als der einzige Fehlpass von Ihnen gleich zu einem Gegentor geführt hat?

Ben Voll: In die Richtung habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das ist dann eher, wenn wir im Torwart-Training mal Abschlüsse machen und ich denke, ach, vielleicht hätte es ja draußen auch geklappt, aber dann weiß ich in der nächsten Sekunde, nein, es hätte nicht funktioniert.

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Also eher Berufsrisiko?

Ja, das gehört dazu. Das ist natürlich ärgerlich, aber für mich ist dann wichtig, dass ich davor wie danach ein gutes Spiel gemacht habe. Und zu wissen, dass dadurch nicht das ganze Spiel kaputt geht, sondern man als Mannschaft trotzdem gewinnen kann. Das war für mich eine gute Erkenntnis. Eine Saison ist lang, da ist es ganz normal, dass da auch Fehler zugehören.

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Würden Sie sagen, dass das Fußballerische der Part ist, in dem Sie noch am meisten lernen können? Oder gibt es ansonsten Bereiche, in denen Sie einen Schritt nach vorn machen müssen?

Also, ich würde mich natürlich noch in allen Punkten gern verbessern, möchte kompletter werden. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste noch speziell hier oder da dran arbeiten. Im Endeffekt wird Spielpraxis am meisten zum Lernen beitragen. Und was das Fußballerische angeht: Wir haben bei Viktoria Köln auch sehr, sehr viel Fußball gespielt. Das hat mich schon immer begleitet.

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Ben Voll über seine Rolle als Nummer eins bei St. Pauli

Macht es was mit Ihnen, als Nummer eins in die Saison zu gehen?

Ich freue mich einfach total auf die Saison. Normalerweise ist es so, dass man im Urlaub immer denkt, wenn es wieder losgeht, dass noch eine weitere freie Woche schon gut wäre. Aber dieses Jahr war es das erste Mal, dass ich mir zwei Wochen vorher gedacht habe, ich habe richtig Lust, dass es wieder losgeht, und von mir aus können wir sofort starten. Was dann schon gezeigt hat, dass es ein bisschen anders ist vom Gefühl her.

Ben Voll und Nikola Vasilj, hier nach St. Paulis erfolgreichem Elfmeterschießen gegen Hoffenheim in der Vorsaison, sind gut miteinander ausgekommen. Witters

Gab es noch Tipps von Ihrem Vorgänger Niko Vasilj? Was hatten Sie für ein Verhältnis zueinander?

Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Es war jetzt nicht so, dass wir unter der Woche zweimal gemeinsam Kaffee trinken waren oder so, aber trotzdem hatten wir ein sehr, sehr ehrliches Verhältnis. Wir haben natürlich viel gesprochen, man tauscht sich viel aus. Wir hatten auch nach seinem Weggang auf jeden Fall noch Kontakt zwischendurch.

Ein anderer, der nicht mehr da ist, mit dem Sie sich super verstanden haben, ist Hauke Wahl. Der war fester Teil einer eingespielten Abwehr, zurzeit formiert die sich komplett neu. Wäre für Sie als Torwart die aktuelle oder die vergangene Variante hilfreicher?

Das hat beides ein Für und Wider. Für die Mannschaft ist es sportlich schade, dass Hauke als eine Säule weg ist. Für mich ist es natürlich auch privat und menschlich sehr schade, weil ich mich sehr gut mit ihm verstanden habe. Aber nichtsdestotrotz haben wir da sehr gute Jungs. Tomoya Ando, David Nemeth, Marcus Mathisen, Adam Dzwigala, Lars Ritzka und weitere – ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt und haben viele Optionen.

Der Torwart erklärt den Umbruch bei St. Pauli

Wie nehmen Sie die Veränderungen im Kader generell wahr? Es wird sich wohl eine neue Hierarchie herausbilden müssen.

Wenn viele Leute gehen, ist es natürlich am Ende der Saison auch sehr emotional. Aber ich glaube, wir haben es superschnell hinbekommen, wirklich zueinander zu finden, auch mit den Neuzugängen. Es sind ja auch nicht so fürchterlich viele. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt und ein Team, das gerade sehr viel Spaß daran hat, hart zu arbeiten.

Ben Voll (l.) und der zurzeit verletzte Abdoulie Ceesay sollen in der kommenden Saison eine größere Rolle bei St. Pauli einnehmen als in der Vergangenheit. Witters

Wer trotz Trainerwechsel geblieben ist, ist Keeper-Coach Sven Van der Jeugt. Gut so?

Ja, auf jeden Fall, zumal wir ein sehr gutes Verhältnis haben! Auf dieser Positon so ein bisschen Kontinuität zu haben, das ist sehr gut. Sven legt viel Wert auf die Punkte, die ihm wichtig sind. Er fordert viel Intensität von uns ein, die er aber auch komplett bekommt. Er gibt selbst immer 110 Prozent und verlangt das natürlich auch von uns. Das hilft uns enorm und alle ziehen da super mit. Ich glaube, wir haben in der Torwartgruppe eine sehr gute Dynamik.

Vermutlich haben Sie auch ein paar WM-Spiele geschaut. Hat sich Torwart-spezifisch irgendwas getan, außer dass man gesehen hat, dass man auch mit Ü40 noch dort spielen kann?

Nee, aber das ist ja auch schwierig in einem Turnier. Mir ist jetzt nichts aufgefallen. Wobei: Was natürlich neu war, war diese Fünf-Meter-Raum-Geschichte, dass das jetzt wieder ein bisschen anders gehandhabt wird.

Abflug! Ben Voll will in dieser Saison durchstarten bei St. Pauli Witters

Was ist aus Torwart-Sicht am sinnvollsten?

Natürlich kann man nicht sagen, im Fünf-Meter-Raum darf niemand den Torwart berühren. Das ist ja Quatsch. Aber alles, was in Richtung der Hände geht oder an die Arme, ist halt brutal schwierig für uns. Wenn schon ein Spieler im Weg steht und einen Block setzt, ist es schwierig, damit umzugehen und irgendwie in Position zu kommen. Aber sobald du in der Luft bist und zum Ball gehst und jemand an deinem Arm zieht – da reichen auch kleine Sachen –, dann ist man halt komplett aus der Balance.

Voll ist nur auf dem Platz emotional

Vermutlich würde Sie aber selbst eine Entscheidung gegen Sie nicht dazu veranlassen, aus der Haut zu fahren. Gibt es denn überhaupt irgendetwas, was Sie aus Ihrer Mitte, aus der Ruhe bringen kann?

Also, auf dem Platz und im Spiel würde ich mich schon als emotional bezeichnen. Aber ich bin jetzt nicht emotional, wenn ich auf der Couch sitze und ein Fußballspiel gucke. Da gehen mit mir jetzt nicht die Pferde durch. Ich bin schon sehr begeisterungsfähig. Aber ich glaube, die Ruhe gehört auch einfach zu meinem Naturell.

Und was noch?

Ich verbringe viel Zeit mit Freunden, spiele viel Karten. Und ich versuche, jetzt langsam mal wieder ein bisschen mehr zu lesen.

Apropos Karten: Es heißt, kein einziger Spieler habe eine Konsole mit ins Trainingslager genommen.

Ich weiß es gar nicht, ob irgendwer eine dabeihat. Aber wir sind tatsächlich zwei sehr große Gruppen, die Karten spielen, wo es immer variiert, wer mehr Lust auf das eine oder das andere Spiel hat.