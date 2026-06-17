St. Pauli-Talent weg: Das steckt hinter der Aigbekaen-Leihe nach Köln

Es wunderte kaum jemanden, dass es so gekommen ist. Auch wenn der FC St. Pauli nach dem Abstieg einen Neuaufbau im Kader vorantreiben wird und sich auf der Trainerposition neu aufgestellt hat: In Bezug auf Romeo Aigbekaen war zu viel Porzellan zerschlagen, als dass man das Sturm-Talent hätte auf dem Zettel haben müssen für die neue Saison. Die bestreitet er nun bei einem anderen Verein – und soll dort einen enorm wichtigen Schritt vollziehen.

Am Dienstag hatte der FC St. Pauli bekanntgegeben, dass der Angreifer, der in der kommenden Woche 22 Jahre jung wird, für die kommende Spielzeit zum SC Fortuna Köln verliehen wird. Es ist eine Heimkehr für den in Frechen geborenen Aigbekaen, der bis zur U17 in der Jugend des Drittliga-Aufsteigers gespielt hat und sich auch bei den zwei weiteren großen Klubs in der Rhein-Metropole (1. FC und Viktoria) versucht hat.

St. Paulis Romeo Aigbekaen kehrt in seine Heimat zurück

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Das kann man absolut als Pro-Argument für die Vereinswahl gelten lassen, keine Frage. Es ist immer gut, wenn man sich wohl fühlt dort, wo man am Ende sportlich überzeugen soll. Auf der anderen Seite hatte es nach MOPO-Informationen noch eine weitere Anfrage aus der 3. Liga gegeben von einem Klub, der nicht in einer dem Spieler bekannten Großstadt zu Hause ist. Dort hätte sich Aigbekaen ausnehmend dem Fußball widmen können und müssen, was vielleicht ebenfalls eine gute Entscheidung gewesen wäre.

Denn es ist unstrittig, dass der pfeilschnelle Offensivmann von den Voraussetzungen her viel mitbringt, um irgendwann einen Platz im Haifischbecken Profi-Fußball zu behaupten. Aber es gehört eben auch mehr dazu als „nur“ Talent – und eben das muss Aigbekaen noch verstehen und umzusetzen lernen. Im vergangenen Sommer hatte er eigentlich mit ins Trainingslager der Profis fahren sollen, war dann aber in Hamburg gelassen worden. Das ihm dargelegte Konzept, bei einem Erstligisten (!!!) zu trainieren, vorerst aber noch in der U23 zu spielen, hatte nicht seinen Vorstellungen entsprochen.

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Romeo Aigbekaen kann sich in Köln für St. Pauli empfehlen

Mit derlei Verhalten schlägt man sich freilich Türen sofort wieder zu, die gerade erst einen Spalt aufgegangen sind. Wenn man dann noch das Gros der Hinserie wegen diverser Verletzungen verpasst, unterm Strich auf 19 Regionalliga-Einsätze kommt mit vier Toren und sportlich eigentlich absteigt, sind das keine Argumente, mit denen man hausieren gehen kann. Von daher ist die 3. Liga, ist Fortuna Köln eine große Chance für Romeo Aigbekaen, dem Anspruch an sich selbst Taten folgen zu lassen und sich auf diesem Weg für einen Erstliga-Absteiger wie den FC St. Pauli wieder interessant zu machen.

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