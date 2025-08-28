St. Pauli sticht Konkurrenz aus: Magdeburgs Kaars stürmt auf den Kiez!

Am Mittwoch war – so zumindest die Wahrnehmung – noch nichts absehbar, seit Donnerstag ist die Nummer schon durch: Nach MOPO-Informationen ist der FC St. Pauli auf der Suche nach einem weiteren Stürmer fündig geworden. Der Kiezklub bestätigte am Abend offiziell: Der niederländische Knipser Martijn Kaars stürmt aus Magdeburg auf den Kiez!

Sie haben sich einmal mehr nicht treiben lassen am Millerntor, und einmal mehr dürfte sich das voll auszahlen. Denn der Kiezklub hat Mittelstürmer Kaars vom 1. FC Magdeburg nach Hamburg lotsen können – und damit einen Spielertypen, der wie gepinselt scheint für die Spielweise in dieser Saison. Vermutlich hat sich der von einigen Erstligisten umworbene Niederländer auch deshalb für den Weg auf den Kiez entschieden.

Martijn Kaars passt perfekt zum St. Pauli-Stil

Kaars ist in der 2. Liga das absolute Maß der Dinge, was die Anzahl der Sprints und der intensiven Läufe angeht. Das war nach 34 Spieltagen der Vorsaison so, auch jetzt führt er die jeweiligen Listen bereits wieder an. Der 26-Jährige gilt zudem als absolute Pferdelunge, hat eine gute Endgeschwindigkeit – und vor allem ist er eben auch torgefährlich. 19 Treffer plus sechs Assists aus der Spielzeit 2024/25 haben ihn auf den Wunschzettel etlicher Klubs gebracht.

Sportchef Andreas Bornemann sagte dazu: „Martijn Kaars ist ein vielseitiger Stürmer, der unser gesuchtes Profil sehr genau erfüllt. Als Mittelstürmer hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt, kann aber auch gefährlich über die Außen kommen. Auf dem Platz zeigt er eine spannende Kombination aus Geschwindigkeit und intensiven Metern sowie Abschlussstärke.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich finde es geil“: Warum eine feindselige Stimmung Blessin eher noch anspornt

Rein finanziell dürfte der Transfer zumindest in der Nähe von Joel Chima Fujita liegen, also jenseits der drei Millionen Euro. Der Marktwert des bei Ajax Amsterdam ausgebildeten Angreifers wird bei „transfermarkt.de“ aktuell mit satten vier Millionen Euro beziffert, sein Vertrag beim 1. FC Magdeburg lief noch zwei weitere Jahre.

Martijn Kaars hat das Magdeburger Trikot abgestreift und wird künftig Braun-Weiß tragen. imago/Christian Schroedter Martijn Kaars hat das Magdeburger Trikot abgestreift und wird künftig Braun-Weiß tragen.

Aber egal, wie viel Geld St. Pauli für Kaars auf den Tisch gelegt hat: Dass Braun-Weiß im Buhlen um den Knipser Konkurrenz wie Union Berlin, den 1. FC Heidenheim, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ausgestochen hat, spricht für den enorm gestiegenen Stellenwert der Hamburger.

Kaars selbst sagte zu seinem Wechsel: „Nach einer erfolgreichen und sehr schönen Zeit in Magdeburg möchte ich die nächste Herausforderung angehen: Bundesliga mit dem FC St. Pauli. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt, dass das intensive Spiel von St. Pauli und meine Qualitäten sehr gut zusammenpassen. Ich möchte mich in der Bundesliga beweisen und meinem neuen Team am liebsten sofort helfen.”

Kaars: „Herausforderung Bundesliga mit dem FC St. Pauli!“

Trainer Alexander B,lessin kann es ihn kaum erwarten: „Gefährlich im Abschluss, dazu stark im defensiven Verhalten und Pressing – diese Kombination passt optimal zu unserer Spielidee. Martijn Kaars ist ein enorm fleißiger Stürmer, aktiv und viel unterwegs. Was mir besonders wichtig ist: Er schaltet schnell um, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich freue mich, dass er bei uns an Bord ist.“