Es wird nie langweilig: Der Moment der Spielplan-Bekanntgabe zählt immer zu den spannenden in einer Sommer-Vorbereitung. Der FC St. Pauli weiß nun, dass er am Millerntor startet und fix ein Nordduell wartet.

Lars Ritzka und der FC St. Pauli trafen zuletzt in der Vorbereitung 2024 auf Fürth (r. Futkeu). Jetzt kommt die SpVgg zum Saisonstart ans Millerntor. Imago/Zink

Am Donnerstagvormittag gab die Bundesliga (hieß zuvor DFL) den Spielplan für die 2. Bundesliga bekannt. Absteiger FC St. Pauli bekommt es zum Auftakt am Millerntor mit einem Fast-Absteiger in die 3. Liga zu tun, ehe schon sehr früh einige Wiedersehen auf dem Programm stehen.

Die SpVgg Greuther Fürth wird am zweiten August-Wochenende (8. oder 9.8.) an der Elbe vorstellig werden. Genaue Spieltermine stehen noch nicht fest, ausgenommen das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC Berlin sowie die Ansetzungen des letzten Spieltags. Da gastiert übrigens Eintracht Braunschweig am Millerntor (23. Mai 2027, 15.30 Uhr).

Frühe Kiel-Rückkehr für St. Paulis Coach Marcel Rapp

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Sicher ist hingegen, dass Marcel Rapp sehr bald schon an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren wird. Denn bereits am zweiten Spieltag (14.–16. August) steht das Nord-Derby bei Holstein Kiel an, gefolgt vom Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserlautern (28.-30. August) und dem Trip auf die Bielefelder Alm (4.-6. September). Zwischen den Partien in Kiel und gegen Lautern wartet noch die hohe DFB-Pokal-Hürde bei RW Essen.

Am zweiten September-Wochenende wird Hauke Wahl bereits in seinem alten Wohnzimmer aufkreuzen, Top-Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg kommt am fünften Spieltag (11.-13. September) nach Hamburg. Das Wiedersehen mit einer St. Pauli-Legende lässt allerdings bis kurz vor Weihnachten auf sich warten, erst am 15. Spieltag (11.-13. Dezember) tritt der Kiezklub bei Timo Schultz und dem VfL Osnabrück an.

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Wir freuen uns darauf, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten, und auch darüber, die Saison am Millerntor zu beenden. Andreas Bornemann

Die Winterpause beginnt übrigens bereits nach dem 16. Spieltag (18.-20. Dezember) nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das bedeutet, dass sowohl das Hinspiel in Braunschweig (15.-17. Januar 2027) als eben auch das Rückspiel erst im neuen Jahr stattfinden werden.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann freut sich über Heimspiele

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Doch soweit denkt momentan natürlich noch niemand rund ums Heiligengeistfeld. Auch Andreas Bornemann nicht, der Sportchef hatte dennoch eine Meinung zum Programm. „Wir freuen uns darauf, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten, und auch darüber, die Saison am Millerntor zu beenden“, befand er und ergänzte: „Wann wir gegen welches Team spielen, ist angesichts der Leistungsdichte in der Liga dagegen zweitrangig. Klar ist aber, dass wir möglichst erfolgreich in die Saison starten wollen.“