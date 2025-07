Nicht aus der Welt, aber verdammt weit weg. Rund 7500 Kilometer von Deutschland entfernt, um genau zu sein. Vor gut einem Jahr hat Marcel Hartel den FC St. Pauli verlassen und den Sprung in die USA gewagt. Ein riesengroßer Schritt, nicht nur sportlich. Wie geht es ihm im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und neuerdings auch Unmöglichkeit? Wie schaut er mit Abstand auf seinen Abschied vom Kiezklub? Und wie plant er seine Zukunft? In der MOPO erzählt er von seinem spannenden neuen Leben – in dem auch St. Pauli nicht fehlt.