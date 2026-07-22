St. Pauli-Profi Rasmussen reagiert auf WM-Hype in Norwegen – und macht ein Geständnis

Er ist nicht wie viele seiner Landsleute komplett durch den bisherigen Sommer gerudert. „Ich war natürlich mit meiner Familie zusammen, aber auch die meiste Zeit allein mit meiner Freundin und meinen Kindern. Deshalb bin ich nicht so viel gerudert, ab und zu vielleicht“, erzählte Mathias Rasmussen am Mittwoch im Trainingslager in Flachau. Dort ist der Norweger Teil eines FC St. Pauli, der auch aus seiner Warte gerade viel Tatendrang und positive Vibes versprüht.

Natürlich hat der 28-Jährige die WM-Euphorie in seinem Heimatland aufgesogen, zumal sein Cousin Julian Ryerson Teil der norwegischen Märchens gewesen ist. „Ich habe ihm nur kurz geschrieben. Er war ja mit seiner Familie dort, ganz in seiner eigenen Welt, da ist es verständlich, dass man nicht so viel Kontakt hat.“ Ansonsten hat er den Schub, den der Fußball erhalten hat, „sehr genossen. Es ist etwas Besonderes und schön zu sehen, dass wir in Norwegen Spieler haben, die nicht unbedingt alle auf hohem Niveau spielen, aber sie können auf der großen Bühne zeigen, dass sie es vielleicht doch könnten. Und wenn sie als Team funktionieren, sind sie stark und zeigen das auch. Das ist einfach gut für den gesamten norwegischen Fußball“.

Rasmussen ist sehr angetan von St. Paulis neuem Trainer-Team

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Gut für Rasmussen und den FC St. Pauli ist das, was da gerade in Österreich passiert. Alle Protagonisten, vom Staff bis zum Nachwuchsspieler, verbreiten gute Laune und die Gier nach sportlichem Erfolg. „Es ist eine neue Saison, wir haben einige neue Gesichter zurück, die ich letzte Saison nicht gesehen habe, die mit viel positiver Energie kommen“, sagte Rasmussen. „Und ich denke, auch Marcel Rapp und Jens Schuster bringen neue Energie mit. Alles wirklich nette Jungs, die gut ins Trainerteam passen. Ich habe das Gefühl, dass sie alle engagiert und zufrieden sind.“

Im Momen, hat der Mittelfeldmann festgestellt, herrsche ein guter Zusammenhalt „und wir bereiten uns gut vor. Ich bin wirklich froh darüber“. Und auch darüber, dass die Last der vergangenen Saison weg ist. „Wir standen am Ende unter großem Druck, und es macht keinen Spaß, Spiele zu verlieren und unter diesem Druck zu stehen.“ Das sei jetzt zum Glück vorbei.

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Mathias Rasmussen will St. Paulis Talenten helfen

Mit seiner Erfahrung kommt Rasmussen eine Führungsrolle in der neuen Mannschaft zu, auch wenn er kein Lautsprecher ist und keiner mehr werden wird. Aber natürlich möchte er den jungen Spielern des Kiezklubs helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. „Sie sind bereit, hart zu trainieren und die richtigen Dinge zu tun, und sie verhalten sich professionell“, hat er festgestellt. „Ich denke, mit der Hilfe und dem Coaching der älteren Spieler – und ich habe bisher nicht den Eindruck, dass sie nicht zuhören wollen –, wenn sie also zuhören und versuchen, das Gesagte zu verinnerlichen, dann ist das der beste Weg, sich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu machen und vielleicht sogar noch härter zu trainieren.“

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Alles top bei St. Paulis Trainingslager in Flachu

Ansonsten steht Rasmussen den Talenten aktiv mit Rat und Tat zur Seite, „wenn ich etwas sehe, bei dem ich denke, dass ich es ihnen sagen sollte, weil es ihnen gut helfen könnte. Ich will den Jungs nicht noch mehr Gedanken machen, sondern ihnen einfach Kleinigkeiten mitgeben und sie anleiten“. Dafür sei Flachau aktuell auch der richtige Ort. „Die Umstände sind gut, das Hotel ist perfekt“, hat Rasmussen festgestellt. „Alles ist da, um sich gut vorzubereiten und gute Trainingseinheiten zu absolvieren.“

In Spielen wie gegen Bournemouth wird man erfahrungsgemäß stärker bestraft, wenn man Fehler macht. Mathias Rasmussen

Plus den ersten echten Härtetest. Am Freitagnachmittag (16 Uhr) geht es in Saalfelden gegen den AFC Bournemouth, seines Zeichens Tabellensechster der abgelaufenen Premier-League-Saison. „In solchen Spielen wird man erfahrungsgemäß stärker bestraft, wenn man Fehler macht“, weiß Rasmussen. „Ich bin gespannt, weil es ein richtig gutes Spiel werden könnte. Oder eine sehr lehrreiche Erfahrung, aber auch eine harte, die nötig ist, damit wir sehen, dass unsere Fehler in anderen Situationen härter bestraft werden können.“

Rasmussen sieht St. Pauli „auf dem richtigen Weg“

Wobei er davon ausgeht, dass sich die Anzahl der Fehler minimieren wird mit der Zeit. „Im Moment denken wir noch etwas zu viel nach, bevor wir etwas tun, und das macht es etwas langsamer und manchmal nicht so flüssig“, sagte er über den neuen Spielstil unter Marcel Rapp. „Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit geben. Wir sind auf dem richtigen Weg.“