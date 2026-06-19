St. Paulis Australier duellieren sich bei der WM mit Gastgeber USA, der bisher nur Hohn für die Socceroos übrig hatte. Ausgerechnet ein deutscher Schiri pfeift die brisante Partie.

Die Nummer hat schon allein aus sportlicher Warte reichlich Inhalt. Doch als wäre das nicht schon genug im Rahmen einer Weltmeisterschaft, spielt beim nächsten Spiel (Freitag, 21 Uhr) für die beiden Australier in Reihen des FC St. Pauli, Jackson Irvine und Connor Metcalfe, auch das Prestige eine tragende Rolle.

Es ging fast schon in den Bereich der üblen Nachrede. Alles, was vermeintliche Fußball-Experten in den USA in den vergangenen Monaten über Gruppengegner Australien zu sagen hatten, war negativ behaftet. Die Socceroos, so die einhellige Meinung der Ex-Profis und angeblichen Fachleute, seien nicht mehr als eine Pflichtaufgabe auf dem Weg ins Sechzehntelfinale.

St. Paulis Connor Metcalfe hatte es „einfach satt“

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Alexi Lalas, ehemaliger Kult-Kicker der USA, hatte Australien als „in jeder Hinsicht durchschnittliche Mannschaft“ bezeichnet, die nur erfolgreich sei, weil sie „in ihrer Region in Asien“ spiele und nicht gegen richtig starke Konkurrenz. Zuvor hatte schon der ehemalige US-Nationalspieler und TV-Experte Mike Grella das Gruppenspiel gegen Irvine, Metcalfe und Co. als Selbstläufer bezeichnet und geunkt: „Wenn die USA nicht Australien schlagen können, dann können sie gleich zu Hause bleiben.“

All das war Metcalfe so lange auf den Sack gegangen, bis es schließlich vor der WM-Generalprobe gegen die Schweiz (1:1) aus ihm herausplatzte. „Ich habe all das Zeug in den US-Medien über unsere Chancen gesehen, und ehrlich gesagt, habe ich es einfach satt. Das ist so viel Müll. All dieses Gerede – lasst uns einfach das Spiel spielen“, hatte Metcalfe bei einer Pressekonferenz gesagt – und den Worten Taten folgen lassen.

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Felix Zwayer pfeift das Duell – und ist für St. Paulianer kein gutes Omen

Gegen die Schweiz hatte er den Ausgleich vorbereitet, im ersten Weltmeisterschaftsspiel gegen die Türkei war dem St. Paulianer der Treffer zum 2:0-Endstand gelungen. Ein Ergebnis, das vermutlich bei den Lalas, Grella und Co. mindestens für reichlich Erstaunen gesorgt haben dürfte, vielleicht ja sogar für so etwas wie sportlichen Respekt vor dem Gegner. Trotz des eigenen 4:1 zum Auftakt gegen Paraguay dürften die Hausherren gewarnt sein.

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Zusätzliches Salz in das Süppchen kommt durch die Schiedsrichter-Ansetzung. Denn ausgerechnet bei dieser Partie in Seattle feiert der einzige deutsche Referee der WM, Felix Zwayer, seinen Turnier-Einstand. Und der Berliner ist für die beiden Kiezkicker gewiss kein gutes Omen: Von den letzten neun Spielen unter seiner Leitung gewann St. Pauli nur eines (3:1 gegen Kiel Ende November 2024).