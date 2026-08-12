Vor dem Spiel gegen Holstein Kiel gibt es bei St. Pauli einen Kader-Rückkehrer. Trainer Marcel Rapp äußert sich auch zur Torwartsuche.

Neue Saison, alte Probleme. Noch vor dem Auftaktspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte St. Pauli schlechte Nachrichten zu vermelden. Neben Durchstarter Abdoulie Ceesay, der sich bereits in der Vorbereitung schwer verletzt hatte, musste sich auch der gerade erst frisch verpflichtete Mittelfeldakteur Gísli Thórdarson abmelden. Immerhin eine gute Nachricht konnte Marcel Rapp vor der Partie gegen Holstein Kiel aber verkünden.

Dass Thordarson am Freitag um 18.30 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) nicht im Kader stehen würde, war bereits sicher. Der 21-jährige Isländer hatte sich zwei Tage nach seiner Vorstellung beim Kiezklub im Abschlusstraining verletzt. Die Folge: Eine schwere muskuläre Verletzung am hinteren Oberschenkel, die sogar einen operativen Eingriff erforderte. Thordarson wird entsprechend „bis auf Weiteres“ fehlen, wie der Verein mitteilte.

Rapp kündigt einen Kader-Rückkehrer gegen Fürth an

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Auch nicht im Kader stehen wird WM-Fahrer Connor Metcalfe. Der Australier ist zwar mittlerweile wieder ins Teamtraining eingestiegen, „das kommt aber zu früh für einen Kaderplatz“. Immerhin eine gute Nachricht hatte Rapp in Bezug auf das dünn besetzte Mittelfeldzentrum: „Sam Klein steht wieder zur Verfügung, das ist das Einzige, was sich zum Wochenende verändert“, verriet der Trainer.

Darüber hinaus stellte Rapp klar, dass gegen Kiel (noch) kein neuer Torwart auf der Bank sitzen werde. Zum Deal mit dem 29-jährigen Keeper Dimitar Mitov, der bald eingetütet werden soll, äußerte sich Rapp nicht.

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Dimitar Mitov soll der neue Torhüter des FC St. Pauli werden. IMAGO/Alan Rennie/Shutterstock

„Grundsätzlich ist es kein Geheimnis, dass wir einen Torwart suchen“, sagte Rapp. Zwar habe man „sehr gute junge Torhüter“, die seien jedoch noch nicht bereit dafür, die Rolle als Backup zu übernehmen. „Deswegen suchen wir einfach noch mal einen Torwart, der uns weiterhilft. Ob das dann eine Nummer zwei oder drei ist vom Profil her, werden wir dann sehen, wenn er da ist“, so der Coach.

St. Pauli soll 400.000 plus Boni für Mitov zahlen

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Der Marktwert, den St. Pauli für Mitov zahlen soll, deutet zumindest eindeutig auf die Rolle als Nummer zwei hin. Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtete zuletzt von einer festen Ablösesumme von 400.000 Euro, die durch Bonuszahlungen in nicht genannter Höhe sogar noch ansteigen könnte.

Ben Voll, dessen Marktwert die Experten von „transfermarkt.de“ nur knapp darüber auf 500.000 Euro beziffern, muss sich nach seiner beeindruckenden Leistung gegen Fürth allen Anschein nach aber keine Sorgen machen, dass der Transfer ihn unter Druck setzen könnte. Die Frage, ob Voll auch am 23. August im Pokal gegen Rot-Weiss Essen zwischen den Pfosten stehen werde, ließ Rapp noch unbeantwortet. Womöglich könnte das die erste Chance für Mitov sein, sich bei St. Pauli zu präsentieren.