Beim Test gegen Gorica hatte sich Abdoulie Ceesay schwerer verletzt, musste ausgewechselt werden. Jetzt liegt die Diagnose bei der Sturmhoffnung des FC St. Pauli vor.

Es war der bisher größte Schreck-Moment in der Vorbereitung des FC St. Pauli. Beim Testspiel gegen Gorica (2:1) im Rahmen des Trainingslagers von Flachau hatte sich Abdoulie Ceesay nach gut einer halben Stunde schwerer verletzt, musste ausgewechselt werden. Jetzt gibt es eine Diagnose.

Die Befürchtungen waren groß. Schon anhand der Reaktion des Spielers, der sich in den Bereich der Achillessehne gefasst hatte, musste man Böses erwarten. Dass es die Achillessehne sein würde, hatte Trainer Marcel Rapp bereits direkt nach Spielschluss ausgeschlossen. Und er sollte recht behalten.

Syndesmoseband bei St. Paulis Abdoulie Ceesay nicht gerissen

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Bei der Untersuchung im Krankenhaus, die im Lauf des Montags stattgefunden hatte, kam nun immerhin heraus, dass es nicht ganz so übel aussieht, wie es hätte kommen können. Ceesay hat sich „eine Verletzung des Kapsel-Band-Apparats am rechten Sprunggelenk zugezogen“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung. Eine MRT-Untersuchung am Montag habe diese Diagnose bestätigt. „Gleichzeitig konnte eine Verletzung am Syndesmoseband ausgeschlossen werden.“

Letzteres ist bedeutsam, vor allem für Heilungsprozess und Gesamtdauer der Ausfallzeit. Ricky-Jade Jones hatte sich im vergangenen Februar das Syndesmoseband gerissen und hatte drei Monate später (und damit sogar noch recht fix) wieder spielen können. Ist „nur“ das Außen- oder Innenband gerissen ohne knöchernen Ausriss als Begleiterscheinung, verkürzt sich die Ausfallzeit im Idealfall auf sechs bis acht Wochen. Je nach Heilungsverlauf kann dies aber natürlich variieren.