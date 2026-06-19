Seit mehr als drei Monaten baggerte der VfL Wolfsburg an St. Paulis Führungsfigur. Knapp eine Woche vor dem offiziellen Trainingsstart beider Klubs ist klar, wo Hauke Wahls Zukunft liegt.

Man mag es kaum fassen, aber tatsächlich ist bald schon wieder Schluss mit Sommerpause. Viele Zweitligisten starten in der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27, darunter auch der FC St. Pauli (Donnerstag) und der VfL Wolfsburg (Mittwoch). Und diese Konstellation sorgt dafür, dass in diesen Tagen neuer Schwung in einen angedachten Transfer gekommen ist, der alsbald auch offiziell über die Bühne gehen dürfte, nach MOPO-Informationen aber quasi feststeht.

Wenn sich die Profis vor dem ersten Training den üblichen Medizin- und Fitnesschecks unterziehen, dann möglichst schon bei dem Verein, für den sie in der neuen Spielzeit auch die Schuhe schnüren werden. Für die Konstellation bei St. Pauli und Wolfsburg heißt das: Wenn der VfL Hauke Wahl verpflichten will, dann muss jetzt Butter bei die Fische. Und der VfL will Hauke Wahl verpflichten.

Wolfsburg baggert schon seit März an St. Paulis Hauke Wahl

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Lange war gefühlt kein Fortkommen erkennbar in der Causa. Das VfL-Interesse am Hamburger Jung wurde bereits im März erstmals transportiert, Zahlen über Wahls vermeintliche Verdienstmöglichkeiten kamen heraus, die Erklärung genug lieferten, warum sich der 32-Jährige einem Wechsel nicht verschließen würde. Doch dann stieg nach St. Pauli auch Wolfsburg ab, an der Aller mussten und müssen sie sich komplett neu aufstellen. Und da war Wahl dann nur eine Personalie unter vielen.

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Immerhin erfolgte irgendwann auch mal eine offizielle Anfrage seitens der Niedersachsen. In dem Gespräch stellte Kiezklub-Sportchef Andreas Bornemann klar, dass man einen möglichen Abgang eines Leistungsträgers mit langer Vertragsdauer zu einem Liga-Konkurrenten entsprechend entlohnt wissen möchte. Die St. Pauli-Seite hatte seit Beginn des Flirts prognostiziert, dass spätestens bei diesem Punkt ein Nachdenken beim Verhandlungspartner einsetzen würde. Und so kam es dann auch.

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Angeblich knapp zwei Millionen Euro Ablöse für den FC St. Pauli

In Wolfsburg wurden Alternativen ausgelotet, wie Heidenheims Patrick Mainka. Anderer Spielertyp, aber selbe Position, selbe Altersklasse, ähnliche Führungsqualitäten – und im identischen Preissegment wie Wahl zu Hause. Unter zwei Millionen Euro wäre weder Mainka noch eben Wahl zu haben, und da der St. Paulianer – Achtung, Wortspiel! – erste Wahl war, nahm die Nummer wieder Fahrt auf. Und der Ausgang ist im Grunde klar.

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Der FC St. Pauli wird Hauke Wahl nach Wolfsburg verkaufen. Dem VfL, der gerade erst Fabian Reese von Hertha BSC für acht Millionen Euro Ablöse und ein dem Vernehmen nach sehr, sehr erstrebenswertes Jahressalär geholt hat, ist es unterm Strich quasi egal, ob er jetzt 1,5 oder zwei Millionen Euro nach Hamburg überweist. Irgendwo dazwischen soll offenbar die finale Ablösesumme liegen, dazu kämen branchenübliche Bonuszahlungen bei zum Beispiel einem Aufstieg.

Neu-Coach Marcel Rapp muss bei St. Pauli eine neue Hierarchie basteln

In jedem Fall wird Hauke Wahl den FC St. Pauli nach drei prägenden Jahren verlassen. Er ist nach Nikola Vasilj und Karol Mets der dritte Führungsspieler der vergangenen Jahre, der ersetzt werden muss.

Eric Smith wird vermutlich folgen, auch Jackson Irvines Zukunft auf dem Kiez ist keinesfalls sicher. Neu-Coach Marcel Rapp hat dementsprechend die schwere Aufgabe, aber auch die große Chance, das Gruppengefüge komplett neu zu ordnen.