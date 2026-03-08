Es ist bekanntlich die Erfahrung, die am Ende den Meister macht. Es gibt ganz gewiss aktuell Vereine in der Bundesliga, die ob ihrer tabellarischen Situation langsam unruhig werden, weil es sich andeutet, dass es noch Wochen, wenn nicht gar Monate dauern kann, bis klar ist, für welche Liga sie denn planen müssen oder dürfen. Auf den FC St. Pauli, der drei seiner letzten vier Spiele gewinnen und die Abstiegsplätze verlassen konnte, trifft das ebenfalls zu. Aber: Beim Kiezklub geht man die Nummer extrem gelassen an. Denn man kennt das ja schon alles aus dem Effeff der vergangenen Jahre. Das Motto: erstklassige Siege – zweigleisige Planung. Die MOPO erklärt, was ein Abstieg für St. Pauli bedeuten würde.



