Danel Sinani und Mathias Pereira Lage bejubeln ein Tor für den FC St. Pauli

Mathias Pereira Lage (r.) erzielte in Hoffenheim das Siegtor. Ob Danel Sinani auch in Zukunft St. Pauli-Treffer feiern wird, ist aktuell offen. Foto: WITTERS

paidSt. Pauli plant zweigleisig: Bleiben diese Leistungsträger an Bord?

Es ist bekanntlich die Erfahrung, die am Ende den Meister macht. Es gibt ganz gewiss aktuell Vereine in der Bundesliga, die ob ihrer tabellarischen Situation langsam unruhig werden, weil es sich andeutet, dass es noch Wochen, wenn nicht gar Monate dauern kann, bis klar ist, für welche Liga sie denn planen müssen oder dürfen. Auf den FC St. Pauli, der drei seiner letzten vier Spiele gewinnen und die Abstiegsplätze verlassen konnte, trifft das ebenfalls zu. Aber: Beim Kiezklub geht man die Nummer extrem gelassen an. Denn man kennt das ja schon alles aus dem Effeff der vergangenen Jahre. Das Motto: erstklassige Siege – zweigleisige Planung. Die MOPO erklärt, was ein Abstieg für St. Pauli bedeuten würde.

