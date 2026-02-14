Sie waren chancenlos – und zwar im wahrsten Wortsinn. St. Pauli war beim 0:4 (0:2) gegen Bayer Leverkusen hoffnungslos unterlegen. Ein früher Doppelschlag hatte schon fast alle Hoffnungen nach nicht mal einer Viertelstunde zunichtegemacht. Am Ende hatte St. Pauli zwar fast genauso viele Torschüsse wie die Rheinländer (9:10), brachte aber nur einen einzigen Schuss auf das Tor der Leverkusener, die St. Pauli Anschauungsunterricht in Sachen Torgefahr gaben. Die Noten für die an diesem Samstag überforderten Kiezkicker: