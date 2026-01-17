mopo plus logo
Hauke Wahl, Nikola Vasilj, Eric Smith und James Sands nach dem Spiel in Dortmund

Hauke Wahl, Nikola Vasilj, Eric Smith und James Sands (v.l.) erlebten bei Borussia Dortmund eine extrem bittere Niederlage. Foto: WITTERS

paidSt. Pauli-Noten nach Drama in Dortmund: Ein Kiezkicker sticht positiv heraus

Viel bitterer kann es nicht laufen. Der FC St. Pauli kam bei Borussia Dortmund nach einem 0:2-Rückstand zurück, glich aus, hätte sich den Punkt verdient gehabt und kassierte in der fünften Minute der Nachspielzeit durch einen komplett unnötigen Strafstoß noch das Tor zur 2:3-Niederlage. St. Pauli rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz, dabei war die Leistung beim BVB durchaus ordentlich, was auch die MOPO-Einzelkritik unterstreicht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

