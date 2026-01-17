Viel bitterer kann es nicht laufen. Der FC St. Pauli kam bei Borussia Dortmund nach einem 0:2-Rückstand zurück, glich aus, hätte sich den Punkt verdient gehabt und kassierte in der fünften Minute der Nachspielzeit durch einen komplett unnötigen Strafstoß noch das Tor zur 2:3-Niederlage. St. Pauli rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz, dabei war die Leistung beim BVB durchaus ordentlich, was auch die MOPO-Einzelkritik unterstreicht.