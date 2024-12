Eine Halbzeit lang sah es aus wie die von vielen erwartete klare Sache, am Ende aber wurde es noch mal richtig spannend zwischen Bayer Leverkusen und dem FC St. Pauli. Der Meister rettete am Ende einen 2:1 (2:0)-Sieg gegen die Hamburger, die allerdings in der zweiten Hälfte auftrumpften. Die MOPO-Noten: