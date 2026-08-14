St. Pauli kam bei Holstein Kiel trotz Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Hier lesen Sie die MOPO-Noten zum Spiel.

Die St. Pauli-Profis bedanken sich nach dem 2:2 in Kiel bei ihren Fans für den Support. WITTERS

Bitteres Ende für St. Pauli! Im Nordduell bei Holstein Kiel verspielte der Kiezklub eine 2:0-Führung und kam letztlich nicht über ein 2:2 hinaus. Die gemischten Gefühle über das Ergebnis schlagen sich auch in den Noten nieder – einen positiven Lichtblick gab es zwar, doch vor allem defensiv auch einige Akteure im Viererbereich. Hier lesen Sie alle MOPO-Noten im Überblick.

Voll: War anfangs auf dem Posten und hielt, was zu halten war. Streckte sich bei der Flanke vor dem Kieler Anschlusstreffer vergeblich und sah nicht so gut aus. Note 4

Nemeth: Der überwiegend solide Kapitän verlor kurz vor Schluss folgenschwer das Kopfballduell im eigenen Sechzehner gegen Harres, von dessen Brust der Ball vor die Füße von Torschütze Therkelsen prallte. Bitter. Note 4,5

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Die zweite Hälfte war immer wieder umkämpft, wie hier zwischen Kasper Davidsen (l.) und David Nemeth. WITTERS

Mathisen: Eigentlich stabil, im Kopfball-Duell mit Harres vor dessen Tor zum 1:2 nicht nah genug am Gegenspieler, um ihn zu stören. Note 4

Ando stabiler – Fujita kann nicht viel bewegen

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Ando: Stabiler als beim Auftaktspiel gegen Fürth, aber noch nicht in Topform und wieder mit Schnitzern. Note 4

Pyrka: Im ersten Durchgang meist mit Defensivaufgaben ausgelastet. Überragend, wie er kurz vor der Pause den Ball am Kieler Sechzehner erobert und mustergpültig Haras 2:0 auflegt. Note 3

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Fujita: Machte ein durchschnittliches Spiel, konnte vor allem mit Ball nicht allzu viel bewegen und war früh gelb-belastet (49.). Note 4

64. Smith: Nach dem Kurzeinsatz im Auftaktspiel durfte der wechselwillige Schwede diesmal deutlich länger ran, brachte zwar mehr Ruhe ins Spiel, aber hatte auch Schnitzer drin. –

Rasmussen mit viel Mühe und am 1:0 beteiligt

Rasmussen: War bemüht, Struktur ins Spiel der Braun-Weißen zu bringen, was nicht durchgängig gelang. Viele der guten Angriffe liefen aber über ihn und er war auch an der Entstehung der 1:0-Führung beteiligt. Note 3

Die St. Pauli-Profis bejubeln die beiden Tore gegen Kiel. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Oppie: Wie Pyrka auf der anderen Schiene war der Linksfuß zumeist mit Defensivaufgaben beschäftigt, die er überwiegend sauber erledigte und ein ums andere Mal im Sprinttempo klären musste. Note 3,5

Hrgota: Zu Beginn mit einigen guten Ideen und Zuspielen. Trat dann immer seltener in der gefährlichen Zone in Erscheinung, arbeitete viel nach hinten und musste entkräfttet und angeschlagen vorzeitig raus. Note 3,5

80. Banks: Der letzte Saison verliehene Flügelflitzer gab sein Comeback und brachte nochmal Schwung. –

Aktiver Hara belohnt sich, Licht und Schatten bei Kaars

Hara: Sehr aktiv und eifrig beim Hinterherjagen von hohen Bällen, belohnte sich dafür mit seinem ersten Pflichtspieltreffer im St. Pauli-Trikot. Muss im Zweikampf noch durchsetzungsstärker werden. Note 2,5

64. Jones: Sollte mehr Tempo in die Umschaltmomente bringen, was auch mehrfach gelang, aber in seiner besten Szene verpasste er leider die scharfe Flanke von Banks vors Kieler Tor um Zentimeter (81.). –

Martijn Kaars traf zur St. Pauli-Führung in Kiel. WITTERS

Kaars: Hatte schon nach knapp zwei Minuten die Riesen-Chance, als er allein auf Kiels Keeper Weiner zulief, sehr viel Zeit hatte – und scheiterte. Den muss er eigentlich machen. Eine halbe Stunde später machte er es aus ähnlicher Situation besser und traf zur Führung. Ärgerlich, dass Weiner sensationell sein 3:1 verhinderte (62.). Note 3

85. Klein: Der australische Neuzugang gab sein Debüt für St. Pauli. –