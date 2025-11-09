mopo plus logo
Ratlosigkeit bei Eric Smith und Mathias Pereira Lage

Ratlosigkeit bei Eric Smith und Mathias Pereira Lage Foto: WITTERS

paidSt. Pauli-Noten in Freiburg: Ein Profi fällt ab, viele schwache Kiezkicker

Diese Serie tut weh! St. Paulis 1:2-Niederlage beim SC Freiburg war die siebte in Serie. Auch im Breisgau waren die Kiezkicker offensiv lange Zeit viel zu harmlos. Zwar sah es gegen den Ball etwas kompakter aus als zuletzt, zwei Gegentreffer kassierten Nikola Vasilj und Co. trotzdem. Die insgesamt nicht ausreichende Darbietung spiegelt sich auch in den MOPO-Noten wider. Ein Kiezkicker fiel besonders ab.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

