Der FC St. Pauli machte es gegen RB Leipzig anders als in den Wochen zuvor. Nachdem der Kiezklub in Wolfsburg und Dortmund spät Punkte verschenkte, sicherten sich die Hamburger gegen die Sachsen in der Nachspielzeit einen Zähler. Nach einem Foul von David Raum verwandelte der abgeräumte Martijn Kaars den fälligen Strafstoß selbst zum nicht unverdienten 1:1 (0:0) für St. Pauli. Die MOPO-Einzelkritik: