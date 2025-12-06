mopo plus logo
Jackson Irvine und Mathias Pereira Lage beim St. Pauli-Spiel in Köln

Jackson Irvine (l.) und Mathias Pereira Lage sorgten für keine Torgefahr in Köln. Foto: picture alliance / DeFodi Images | Oliver Kaelke

paidSt. Pauli-Noten gegen Köln: Einer verdient sich eine Zwei, einer kassiert eine Fünf

In der vierten Minute der Nachspielzeit holte sich der FC St. Pauli beim 1:1 in Köln den Punkt, dem man beim 1:3 in München noch so sehr nachtrauerte. St. Pauli holte damit das Maximum heraus bei den Rheinländern, das Tor von Ricky-Jade Jones war nämlich der einzige Ball, der auf den Kasten von Kölns Torhüter Marvin Schwäbe ging. Die Einzelkritik für die St. Paulianer in der Übersicht:

