In der vierten Minute der Nachspielzeit holte sich der FC St. Pauli beim 1:1 in Köln den Punkt, dem man beim 1:3 in München noch so sehr nachtrauerte. St. Pauli holte damit das Maximum heraus bei den Rheinländern, das Tor von Ricky-Jade Jones war nämlich der einzige Ball, der auf den Kasten von Kölns Torhüter Marvin Schwäbe ging. Die Einzelkritik für die St. Paulianer in der Übersicht: