Es blieb natürlich noch Luft nach oben, doch der Auftritt im DFB-Pokal gegen Hoffenheim war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne beim FC St. Pauli. Die Kiezkicker zeigten beim Elfer-Drama Moral und rangen die Kraichgauer nach Elfmeterschießen mit 10:9 nieder. Vor allem zwischen den Pfosten muss sich der Kiezklub keine Sorgen machen. Ein Kiezkicker fiel unter vielen stabilen St. Paulianer aber ab.





