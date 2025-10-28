mopo plus logo
Jubelnde St. Pauli-Profis nach dem Elfmeter-Drama gegen Hoffenheim

Jubelnde St. Pauli-Profis nach dem Elfmeter-Drama gegen Hoffenheim Foto: WITTERS

paidSt. Pauli-Noten gegen Hoffenheim: Ein Profi überragt, nur einer fällt ab

Es blieb natürlich noch Luft nach oben, doch der Auftritt im DFB-Pokal gegen Hoffenheim war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne beim FC St. Pauli. Die Kiezkicker zeigten beim Elfer-Drama Moral und rangen die Kraichgauer nach Elfmeterschießen mit 10:9 nieder. Vor allem zwischen den Pfosten muss sich der Kiezklub keine Sorgen machen. Ein Kiezkicker fiel unter vielen stabilen St. Paulianer aber ab.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

