Es war eine Hälfte lang fußballerisch durchaus überzeugend und nach der Pause in Unterzahl ein Kampf bis zum Krampf: Der FC St. Pauli haute im eminent wichtigen Kellerduell gegen Heidenheim alles raus, wobei der Doppel-Torschütze beim 2:1 überragte und einer deswegen abfiel, weil ihm ein folgenschwerer Patzer passierte.

Vasilj: Arbeitslos im ersten Durchgang. Stark gegen Schimmer (47.) und Ibrahimovic (62.), machtlos bei Pieringers Treffer. Rettete mit einer Glanzparade gegen Mainka (89.) den Sieg. Note 2

Wahl: Gab sich in den direkten Duellen keine Blöße und behielt am Ball die Ruhe. Panzerte sich nachher in jedes Duell und klärte in höchster Not (90.+3). Note 2