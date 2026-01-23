Defensiv war es absolut in Ordnung, was der FC St. Pauli beim 0:0 gegen den HSV im Derby darbot. Nach vorne indes mangelte es – vor allem im ersten Durchgang – an fast allem. Entsprechend fallen die Noten für die Spieler des FC St. Pauli aus.



Vasilj: Parierte im ersten Durchgang stark gegen Downs, der aber eh im Abseits stand (35.), und problemlos gegen Baldé (45.+3). Hielt auch den Vuskovic-Kopfball (54.). Note 3