St. Pauli-Neuheit: Ist im Saisonfinale gegen Bochum schon die Zukunft zu sehen?

Der Klassenerhalt ist so gut wie in trockenen Tüchern. Nur noch eine nie dagewesene sportliche Katastrophe kann den Klassenerhalt des FC St. Pauli und die große Party am Millerntor noch verhindern. Die Kiezkicker werden sich die drei Punkte und 13 Tore Vorsprung nicht mehr nehmen lassen und wollen sich und ihren Anhang im Saisonfinale gegen Absteiger und Schlusslicht Bochum mit einem Sieg belohnen. Gut möglich, dass die Fans schon am Samstag einen Blick in die Zukunft werfen können – wie ihre Mannschaft in der kommenden Saison aussehen wird.

Besser gesagt: wie das Team der Braun-Weißen in der Spielzeit 2025/26 beim Fußballspielen aussehen wird, rein optisch. Ein letztes Saisonspiel – noch dazu im eigenen Stadion – bietet nämlich immer auch die Möglichkeit, auf großer Bühne die Spielkleidung für die neue Saison zu präsentieren.

St. Pauli könnte gegen Bochum im neuen Trikot spielen

Es spricht einiges dafür, dass der Verein und Ausrüster Puma das neue Heimtrikot für die zweite Saison ihrer weiterhin erstklassigen Zusammenarbeit schon am Samstag präsentieren – und die Mannschaft gegen Bochum darin aufläuft und spielt.

Es wäre nicht das erste Mal. In den vergangenen Jahren hat der Kiezklub immer wieder das neue Trikot schon im Rahmen der „alten“ Saison an den Start gebracht.

Puma präsentierte aktuelles Trikot bei der Aufstiegsparty

Nach dem Bundesliga-Aufstieg im Mai 2024 wurde das Premieren-Dress von Puma zwar nicht im Saisonfinale im fernen Wiesbaden und in der viel zu kleinen Brita-Arena mit Schweiß getauft, aber zwei Tage später auf der großen Aufstiegssause auf dem Spielbudenplatz am Pfingstmontag präsentiert – im größtmöglichen und PR-trächtigsten Rahmen.

Ein Jahr davor hatte St. Pauli in der Woche vor dem abschließenden Heimspiel der Saison 2022/23 gegen den Karlsruher SC auf seiner Homepage das Trikot der Eigenmarke DIIY für die folgende Spielzeit veröffentlicht und die Mannschaft dann auch darin spielen lassen.