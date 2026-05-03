St. Pauli – Mainz: Holen die Kiezkicker Big Points gegen den Abstieg?

Für den FC St. Pauli geht es am Sonntagnachmittag um nicht weniger als richtungsweisende Zähler im Tabellenkeller: Die letzte Chance auf den direkten Klassenerhalt soll aufrechterhalten, vor allem aber der Relegationsplatz gesichert und Verfolger VfL Wolfsburg möglichst auf Distanz gehalten werden. Dafür wäre ein Sieg gegen Mainz 05 Pflicht. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker