St. Pauli-Leihspieler Maurides macht weiter Eigenwerbung und schafft Rettung

Der FC St. Pauli hatte bereits vor zwei Wochen durch das 2:2 in Frankfurt den Klassenerhalt eingetütet, für einen Kiezkicker aber dauerte das Zittern bis zum frühen Samstagabend. Da stand nämlich für den nach Ungarn verliehenen Maurides ein echtes Finale um den Klassenerhalt an – und der Brasilianer war am Ende mittendrin im Geschehen.

Die Ausgangslage war klar. Mit fünf Toren Vorsprung bei Punktgleichheit waren Maurides und Debrecen nach Fehervar gereist, das auf dem ersten Abstiegsplatz stand. Ein Remis wäre also ausreichend gewesen, um in der 1. Liga Ungarns zu verweilen, eine Niederlage hätte verheerende Folgen gehabt.

Für Maurides begann die Partie mit einer Enttäuschung, fand er sich zunächst doch nur auf der Ersatzbank wieder. Von dort aus durfte er allerdings den frühen Führungstreffer seiner Mannschaft bejubeln (21.), mit dem knappen Vorsprung wurden auch die Seiten gewechselt. Nach der Pause erhöhten die Gäste nach 66 Minuten auf 2:0, kurz darauf flog je ein Profi jedes Teams mit glatt Rot vom Platz (70.).

St. Paulis Maurides kommt spät und trifft sofort

Nach 79 Minuten hatte dann das Warten für Maurides ein Ende. Der bullige Stürmer wurde eingewechselt – und benötigte nur fünf Minuten, um seine Spuren zu hinterlassen. In Minute 84 machte die Hamburg-Leihgabe mit seinem Treffer zum 3:0 alles klar. Es war sein fünftes Saisontor, dazu kommen noch vier Assists.

Was das alles für die Zukunft des 31-Jährigen bedeutet, muss man abwarten. Vorerst wird Maurides, der noch bis Sommer 2026 Vertrag hat, an die Elbe zurückkehren. Bei St. Pauli sehen seine Perspektiven eher mau aus, aber die Bilanz seiner Leihzeit kann sich durchaus sehen lassen. Nicht auszuschließen, dass Debrecen an einer Fortsetzung der Liaison interessiert sein könnte oder dass er einen andernorts auf sich aufmerksam hat machen können.