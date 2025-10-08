St. Pauli-Legende Ivan Klasnic (45): „Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“

Deutscher Meister und Pokalsieger mit Werder Bremen, über 150 Spiele in der Bundesliga – Ivan Klasnic (45), Hamburger Jung und langjähriger St. Pauli-Spieler, kann auf eine beachtliche Karriere zurückschauen. Bezahlen musste er diese aber mit seiner Gesundheit. Nun sprach der erste Profifußballer der Welt mit einer Spenderniere in einer ARD-Reportage über sein Leiden.

Ivan Klasnic war ein enorm wichtiger Teil der Bremer Double-Mannschaft von 2004. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Kroate damals 19 Treffer, legte zwölf weitere auf. Seine erfolgreiche Zeit in Bremen hatte aber auch seine Schattenseiten. Diese spürt er bis heute.

4.5 Millionen Euro Schadensersatz bedeuten Klasnic nicht viel

Der gebürtige Hamburger Klasnic, der von 1994 bis 2001 für den FC St. Pauli auflief, nahm jahrelang Schmerztabletten, um die von ihm erwarteten Leistungen auf den Platz bringen zu können: „Ich glaube, dass ohne Schmerzmittel kein professioneller Sport gemacht werden kann.“ Hätte er damals schon von seinen gesundheitlichen Problemen gewusst, hätte er sie nicht genommen, sagt er in der ARD-Reportage „Hirschhausen und der Schmerz“.

2008 reichte er Klage am Bremer Landgericht ein, die Ärzte hätten eine Nieren-Erkrankung nicht erkannt, ihn daher falsch behandelt – und seine Gesundheit damit langfristig gefährdet. Nach einem zwölfjährigen Rechtsstreit wurde 2020 ein Vergleich geschlossen: Rund 4,5 Millionen Schadensersatz gab es für den Kroaten. Dazu sagt er: „Jedes Geld, was du bekommen hast, wird dir deine Gesundheit nicht wieder zurückbringen. Wer weiß, wie lange ich noch leben werde.“

Drei Nieren-Transplantationen und wöchentliche Dialyse

Klasnic diente in Hirschhausens Sendung als Beispiel für die Negativwirkungen bei Einnahme von Schmerzmitteln. Seine Niere wurde durch die hohe Menge, die er seine gesamte Karriere über konsumiert hat, so beschädigt, dass mittlerweile drei Nieren-Transplantationen vonnöten waren. Insbesondere das Schmerzmittel Diclofenac sei ausschlaggebend für die gesundheitlichen Probleme gewesen.

Über Monate musste er wöchentlich zur Dialyse, ein Blutreinigungsverfahren, das bei Versagen der Niere ihre Funktionen ersetzt. Trotz der vielen Einschränkungen versucht Klasnic positiv zu bleiben: „Man muss dankbar sein – auch wenn ich krank bin und Tabletten nehmen muss – dass man dieses Leben noch leben kann.“