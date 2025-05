St. Pauli lädt Fans zur Millerntor-Party ein: „Aber der Rasen wird noch gebraucht!“

Alles ist bereitet für die erste Bundesliga-Klassenerhaltsparty am Millerntor seit 29 Jahren. Der Kiezklub will am Samstag bis Mitternacht mit seinen Fans feiern – bittet aber darum, den Rasen möglichst zu schonen.

Der Fahrplan ist klar: Gegen 17.20 Uhr dürfte mit dem Abpfiff gegen Bochum (Anpfiff 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) der zu „99,9 Prozent“ (Abwehrchef Hauke Wahl) feststehende Bundesliga-Klassenerhalt endgütig in trockenen Tüchern sein. Der erste seit 1996, als das Millerntor noch rund 10.000 Menschen weniger beherbergen konnte als an diesem Wochenende.

Erst nach der Ehrenrunde werden die Tore geöffnet

Dann kann die Party steigen – aber mit einem geordneten Ablauf. Das Motto lautet: Platzsturm, nein danke! Zunächst sollen alle Fans auf den Rängen bleiben, bis die Mannschaft sich mit einer Ehrenrunde von ihnen verabschiedet hat. Erst dann werden die Stadiontore zum Innenraum hin geöffnet, sodass ein Betreten des Rasens möglich (und erlaubt) ist.

Das Beschädigen des Grüns sollte aber, wenn überhaupt, möglichst den Bochumer Verteidigern und ihren Grätschen überlassen werden. „Bitte beachtet, dass der Rasen noch gebraucht wird“, appelliert der Verein an seine Fans: „Unter anderem für ein Fanklubturnier und das empfehlenswerte Antirassistische Fußballturnier, die beide Ende Mai am Millerntor stattfinden werden.“

Zur St. Pauli-typischen Zeit um 19.10 Uhr werden Vertreter:innen von Verein und Stadion-Genossenschaft sowie die Mannschaft auftreten. Danach gibt es Freigetränke und DJ-Musik bis Mitternacht. Wer dann noch weiterfeiern will, dürfte in angrenzenden Kneipen und Gaststätten genug Gelegenheiten finden.

„Lasst uns gemeinsam einen sonnigen und hoffentlich entspannten Tag am Millerntor verbringen und uns über 115 Jahre FC St. Pauli, die Genossenschaft und den Saisonabschluss freuen“, lautet das abschließende Plädoyer von St. Paulis Kommunikationsleiter Patrick Gensing.