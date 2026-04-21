St. Pauli kommt nicht zur Ruhe: Neue Sorgen um Eric Smith

Die Sonne schien vom strahlend blauen Himmel, doch frühlingshafte Wärme wollte ob des eisig kalten Windes nicht aufkommen an der Kollaustraße. Ein Bild, das sich nahtlos übertragen ließ auf jenes, das der FC St. Pauli bei der ersten Trainingseinheit vor dem wegweisenden Spiel beim 1. FC Heidenheim abgab.

Vieles passte am Dienstagvormittag. Die Stimmung war gut, die Inhalte unterhaltsam, der Spaß kam nicht zu kurz. Und trotzdem fehlte irgendwas. Beziehungsweise irgendwer. In diesem Fall gleich zwei wichtige Spieler an der Zahl.

Nikola Vasilj fehlt im St. Pauli-Training

Zum einen war das Nikola Vasilj. Der Schlussmann, eigentlich immer zugegen, wenn er nicht grad für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina unterwegs, war nicht unter den Fittichen von Torwarttrainer Sven Van der Jeugt zugange, lediglich Ben Voll und Emil Gazdov wurden unter den gewohnt lautstarken Kommentaren des Belgiers von einem Pfosten zum nächsten und wieder zurück gescheucht.

Auch Eric Smith verpasst die Kiezklub-Einheit

Und dann vermisste man Eric Smith. Mal wieder. Der Schwede fehlt deutlich häufiger als Vasilj, was auch in jüngerer Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil St. Paulis Abwehrchef mit einer Muskelverletzung von Schwedens Nationalelf zurückgekehrt war. Allerdings hatte Smith in der vergangenen Woche bereits wieder trainiert und die Hoffnung geschürt, fit zu werden bis zur Partie am nächsten Samstag. Hatte es ihn wieder zurückgeworfen?

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Die Antwort: Ja, schon irgendwie, aber anders, als man befürchtet hatte. Sowohl Smith als auch Vasilj haben sich einen grippalen Infekt eingefangen und waren deshalb vorsichtshalber der Teamkabine ferngeblieben, um die Kollegen nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Die waren nämlich ansonsten komplett zugegen, sogar St. Paulis Rekonvaleszenten Ricky-Jade Jones und James Sands – frisch befreit von Krücken und Orthese – ließen sich kurz draußen blicken.

St. Pauli hofft auf Klarheit am Mittwoch

Welche Aussagekraft das Fehlen von Vasilj und insbesondere Smith hat, wird man vermutlich am Mittwoch schon besser erahnen können. Muss vor allem der Schwede erneut passen, könnte das schon den K.o. fürs Wochenende bedeuten. Bei St. Paulis Keeper hingegen muss man sich sicher keine großen Sorgen machen.