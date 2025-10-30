mopo plus logo
St. Pauli-Fans im Millerntorstadion

Die St. Pauli-Fans sind im Millerntor-Stadion zu Hause. Foto: WITTERS

paidSt. Pauli-Kommentar: Zu leise, zu lahm – das Millerntor kann mehr!

Es gibt keine zwei Meinungen, dass es eine wunderbare Pokal-Party am Millerntor war, die fast alles hatte: zweimal „Song 2“, Hochspannung, große Emotionen, Drama, Schiri-Wut, Elfer-Krimi, kollektiver Siegestaumel, Happy End. Ende gut, alles gut? Das gilt weder für die Leistung auf dem Rasen noch auf den Rängen. Es gibt Luft nach oben – auch bei der Stimmung, kommentiert MOPO-Reporter Nils Weber.


