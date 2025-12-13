mopo plus logo
Ricky Jade-Jones zeigt auf seine Stirn

Ricky Jade-Jones zeigt auf seine Stirn: Per Kopf erzielte er in Köln den späten Ausgleich für den FC St. Pauli. Foto: imago/Chai v.d. Laage

paidSt. Pauli-Kommentar: Wer unzufrieden ist, sollte endlich liefern!

Am 14. von 34 Spieltagen von einem Endspiel zu sprechen, ist faktisch natürlich falsch. Das Duell des FC St. Pauli gegen Heidenheim hat aber dennoch einen herausgehobenen Charakter. Die Kiezkicker treten nicht nur gegen den einzigen Bundesliga-Klub an, der mit einem etwas niedrigeren Etat als man selbst arbeiten muss, sondern sind vor allem aufgrund der Tabellensituation zum Siegen verdammt. Im Falle einer Niederlage betrüge der Rückstand auf den FCH sechs Zähler. Um dieses Schreckensszenario zu verhindern, ist vor allem eines unabdingbar, das St. Pauli in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt getragen hat, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

