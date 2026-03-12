Wenn dein Team Woche für Woche dieselben Fehler macht, obwohl du die Mängel als Trainer immer wieder ansprichst, dann geht dir normalerweise irgendwann der Glaube verloren, den Turnaround schaffen zu können. Dass St. Pauli-Coach Alexander Blessin den Glauben in dieser Saison nie verloren hat, ist ihm maximal hoch anzurechnen. Als er sich in der Hinrunde neun Spieltage in Folge für Niederlagen erklären musste, konnte einem der sympathische Schwabe beinahe leidtun. Doch das Blatt hat sich gewendet, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.



