Der Weg vom gefeierten Helden zum für alles Schlechte verantwortlichen Versager ist bisweilen ein ausgesprochen kurzer im aktuellen Profi-Fußball. Mitunter vergehen gerade einmal wenige Wochen zwischen beiden Einstufungen, zielführend ist derlei Schwarz-Weiß-Denke tendenziell selten bis nie. Das trifft auch auf den teilweisen Umgang mit den Neuzugängen des FC St. Pauli zu. Ein Kommentar von MOPO-Redakteur Stefan Krause.





