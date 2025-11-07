mopo plus logo
Entsetzen bei Joel Chima Fujita und Mathias Pereira Lage

Verzweiflung macht sich breit bei Joel Chima Fujita, Mathias Pereira Lage und dem FC St. Pauli. Foto: imago/Nordphoto

paidSt. Pauli-Kommentar: Der Umgang mit den Sommer-Transfers ist unfair

Der Weg vom gefeierten Helden zum für alles Schlechte verantwortlichen Versager ist bisweilen ein ausgesprochen kurzer im aktuellen Profi-Fußball. Mitunter vergehen gerade einmal wenige Wochen zwischen beiden Einstufungen, zielführend ist derlei Schwarz-Weiß-Denke tendenziell selten bis nie. Das trifft auch auf den teilweisen Umgang mit den Neuzugängen des FC St. Pauli zu. Ein Kommentar von MOPO-Redakteur Stefan Krause.


