Es ließe sich sich leicht hadern ob all der namhaften Abgänge bei St. Pauli in diesem Sommer. Aber man könnte den Blick auch positiven Dingen zuwenden. Den neuen Spielern zum Beispiel. Oder St. Paulis wachsender Bedeutung als kritische Stimme im Sport angesichts von inzwischen mehr als 50.000 Vereinsmitgliedern. Und wer sich für einen Vereinseintritt entscheidet, gibt auch eine politische Stimme in politisch schwierigen Zeiten ab, findet Stefan Krause, St. Pauli-Reporter der MOPO.