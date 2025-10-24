Vier Niederlagen in Folge: Der Negativtrend beim FC St. Pauli wurde besonders beim 0:3 gegen Hoffenheim deutlich. Zunehmend häufiger werden dieselben Fehler angesprochen. Vor allem die Art und Weise, wie die Kiezkicker zuletzt gegen den Ball agierten, missfällt Trainer Alexander Blessin, dessen Ton entsprechend rauer wird – und das ist auch gut so, kommentiert MOPO-Reporter Jan-Hendrik Schmidt.



