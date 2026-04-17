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Hauke Wahl peitscht seine Mitspieler an. Gegen die Bayern agierte St. Pauli viel zu fehlerbehaftet.

Hauke Wahl peitscht seine Mitspieler an. Gegen die Bayern agierte St. Pauli viel zu fehlerbehaftet. Foto: imago/Oliver Ruhnke

St. Pauli – Köln im Liveticker: Holen die Kiezkicker Big Points im Abstiegskampf?

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Auf den FC St. Pauli warten die Wochen der Wahrheit: Nach der einkalkulierten, wenn auch in ihrer Art und Weise indiskutablen 0:5-Heimpleite gegen Bayern München stehen für die Kiezkicker nun zwei Abstiegskracher gegen die direkte Konkurrenz bevor. Den Anfang macht am Freitagabend das Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Alles andere als ein Sieg wäre für St. Pauli eine Enttäuschung. Fahren die Hamburger vor heimischer Kulisse Big Points im Kampf um den Klassenerhalt ein? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

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