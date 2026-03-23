St. Pauli-Klartext nach Rückschlag: „Keiner hat da Bock drauf!“

So schmerzhaft die Niederlage gegen den SC Freiburg (1:2) und das Ende der Heimserie auch war: Dramatisches ist trotz des zweiten Spiels nacheinander ohne Punkte nicht passiert für die Kiezkicker, die allerdings die große Chance verpassten, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Zähler zu verdoppeln und auch den Relegationsplatz zu verlassen. Dabei ist Rang 16 ein Szenario, das Präsident Oke Göttlich mehrfach als Erfolg für St. Pauli bezeichnet hat. Im sportlichen Bereich sieht man das anders.

In der Stunde der Niederlage betonte Göttlich: „Der FC St. Pauli steht dafür, dass wir auf Tabellenplatz 16 versuchen, dort oder besser zu sein.“ Ende Januar hatte er im großen MOPO-Interview mit Blick auf das große Ganze im Klassenkampf gesagt: „Für den FC St. Pauli ist das Erreichen des Relegationsplatzes ein Erfolg, wenn man sich die Tabelle der wirtschaftlichen Möglichkeiten anschaut.“

Hauke Wahl: Relegation wäre kein Erfolg

Ist Platz 16 und die Chance, sich in zwei Spielen gegen den Zweitliga-Dritten durchzusetzen und die Klasse zu halten, etwas, mit dem sich auch die Spieler arrangieren könnten? Das im frischen Freiburg-Frust erhobene Meinungsbild war eindeutig.

„Nein, wir wollen 15. werden. Wir haben keinen Bock auf Relegation, keiner hat da Bock drauf“, stellte Abwehr-Routinier Hauke Wahl mit deutlichen Worten klar. Er spricht aus Erfahrung. „Das sind anstrengende Spiele.“ Zweimal hat Wahl die Relegation mitgemacht. 2021 scheiterte er mit Holstein Kiel gegen Bundesligist Köln, 2015 verpasste er mit den damals noch in der 3. Liga spielenden „Störchen“ gegen 1860 den Sprung in Liga zwei.

Vasilj: „Gute Chancen, auf die Plätze darüber zu kommen“

Zwei zusätzliche Spiele nach dem 34. Spieltag der regulären Saison „wollen wir nicht haben“, betont Wahl in der aktuellen Situation, die zwar weiterhin prekär ist, aber den Braun-Weißen immer noch Chancen auf einen direkten Klassenerhalt lässt. „Wir wollen 15. werden und ich glaube, mit der Art und Weise, wie Fußball spielen, können wir es auch schaffen. Wir haben hier noch zu Hause schwere Spiele, wichtige Spiele. Und wir wissen auch, worum es geht, und wir wollen am Ende über dem Strich sein und auch über der Relegation.“

Hielt erst stark und patzte dann schwer: St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Tonhäuser Hielt erst stark und patzte dann schwer: St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj

Auch für Torwart Nikola Vasilj, der gegen Freiburg mit einem Fehler das Siegtor der Gäste ermöglicht hatte, ist die Relegation aktuell kein Szenario, mit dem er sich anfreunden und das er als Erfolg ansehen kann. „Wir wollen keine Relegation spielen“, sagt der Schlussmann, „und ich glaube, wir haben immer noch eine gute Chance, auf die Plätze darüber zu kommen.“

Trainer Blessin will die Relegation nur im Notfall akzeptieren

Trainer Alexander Blessin hatte bereits Ende Februar und vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim klargestellt, dass seine Mannschaft mit der „Situation auf dem Relegationsplatz nicht zufrieden“ sei und „mehr“ wolle. Dem folgte bekanntlich der 1:0-Coup beim Favoriten. Dem Dreier folgten dann drei Spiele mit nur noch einem Punkt – beim 0:0 gegen Frankfurt.

Mit dem Relegationsplatz kann sich Blessin weiterhin „generell“ nicht anfreunden. „Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber wenn am Ende die Möglichkeit besteht, sich darüber für die erste Liga zu qualifizieren, dann nehmen wir das natürlich an, aber wir haben weiterhin die Chance, komplett über den Strich zu kommen.“ Heißt: mindestens auf Rang 15. In der Vorsaison hatten die Kiezkicker als Aufsteiger mit Tabellenplatz 14 den Klassenerhalt geschafft.

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Dennoch könnte sich die Relegation am Ende einer extrem herausfordernden Saison und angesichts eines als Variante erweisen, für die St. Pauli dankbar sein muss. Aber es ist nachvollziehbar, dass die Mannschaft nach mehr strebt als dem aktuellen Tabellenplatz.