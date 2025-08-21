St. Pauli-Keeper Vasilj freut sich aufs Derby – doch ein HSV-Aspekt ist ihm egal

Es ist nur noch etwas mehr als eine Woche hin, auch wenn es sich aktuell noch relativ weit weg anfühlt. Aber schon am zweiten Spieltag steigt bekanntlich das Hamburger Derby im Volkspark, und den einen oder anderen Gedanken verschwenden auch die Spieler des FC St. Pauli bereits an das Highlight.

„Auf jeden Fall“ werde die Partie etwas Spezielles, gestand Nikola Vasilj. „Es ist etwas Besonderes für diesen Klub und für mich und jedes Mal eine besondere Atmosphäre. Alle Leute freuen sich auf das Spiel, für uns ist es dasselbe.“ Mit einem klaren Ziel, sicher, aber bei der Gesamteinordnung trat der Bosnier dann doch auf die Bremse.

St. Paulis Klassenerhalt wichtiger als die Tabelle

„Es ist natürlich eine Rivalität da und wir wollen sie schlagen“, erklärte der 29-Jährige. „Unser Fokus liegt aber auf uns und unserem Spiel. Das Wichtigste ist eine gute Saison für uns. Wir versuchen, die letzte Saison zu überbieten.“ Da sei es unterm Strich maximal ein Nebenaspekt, ob man am Ende vor oder hinter dem HSV stehe: Hauptsache, man behalte den Platz in der Bundesliga!

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Entwicklung in Sachen Morgan Guilavogui

Und die Aussichten dafür bewertet der Keeper im Vorfeld als nicht so fürchterlich schlecht. „Ich denke, unser Defensivverhalten sieht schon sehr gut aus“, urteilte Vasilj. „Das ist unsere Identität, wir müssen dieses Level an Defensivarbeit aus der letzten Saison unbedingt aufrechterhalten.“ Nun müsse man noch schauen, bessere Offensivakzente zu setzen, um sich mehr Großchancen herauszuspielen und solche dann zu nutzen, was im Pokalspiel gegen Norderstedt bekanntlich sehr ausbaufähig bis gar nicht funktionierte.

Nikola Vasilj: St. Pauli will sich in der Liga etablieren

Aber was nicht ist, kann ja noch werden. „Wir wollen uns in der Bundesliga etablieren“, untermauerte Vasilj. Eine stabile Saison zu spielen, werde das Ziel für die am Samstag beginnende Spielzeit sein. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, defensiv kompakt stehen und die Intensität so hoch wie möglich halten.“ In jedem Spiel. Nicht nur im Derby gegen den HSV.