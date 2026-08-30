FC St. Pauli

St. Pauli – Kaiserslautern im Liveticker: Kriegt der Kiezklub heute die Kurve?

Gegen Kaiserslautern will der FC St. Pauli endlich mal wieder einen Sieg bejubeln. WITTERS

Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern braucht St. Pauli mal wieder einen Sieg – auch für die Stimmung. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.