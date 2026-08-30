Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern braucht St. Pauli mal wieder einen Sieg – auch für die Stimmung. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Der Ton wird rauer beim FC St. Pauli in diesen Tagen – da würde der Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ein Sieg sehr guttun. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hoffen die Kiezkicker auf die Trendwende, nachdem sie zum Saisonstart in der 2. Bundesliga nur zwei Unentschieden holten und zuletzt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen aus dem DFB-Pokal flogen (0:2). Gelingt es St. Pauli, am Millerntor das Ruder rumzureißen? Anstoß ist um 13.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.